Se confirman los malos augurios para los fans de Erkenci Kus

Malas noticias para los seguidores y los fans de Erkenci Kus, Pájaro Soñador. La serie turca que triunfa en Divinity y que llegó desde el país otomano hace escasos meses vive sus peores momentos de audiencia en su país de origen. Si bien sus protagonistas viven ahora un gran romance, la serie no termina de desepegar. No así en España donde la serie goza de una fiel corte de seguidores que cada día hacen de la novela uno de los espacios más vistos de la sobremesa catódica. Esos malos resultados de audiencia que Erkenci Kus está cosechando en el país otomano han hecho que la cadena que tenía encargada la producción de la serie haya decidido cancelarla. Son malos momentos para sus protagonistas, pero al menos ahora se tienen el uno al otro tras confirmarse su relación.



Can Yaman y Demet Ozdemir prosiguen su vida juntos y ahora, como anunciábamos ayer, deben buscar una nueva morada al verse obligados a abandonar la casa que tenían alquilada a orillas del Bósforo al haber sido vendida por su propietario. Los dos actores ya se han puesto manos a la obra y buscan un nuevo nido. Erkenci Kus llegará a su final dentro de muy poco, pero primero en su país de origen. El final de Pájaro Soñador en Turquía está programado para el 6 de agosto de este mismo año, es decir a Erkenci Kus le quedan unos 4 capítulos tan solo en su versión otomana. Así pues, llegará a la cifra de 51 episodios en su versión turca mientras que en España la serie se divide en dos para llegar a los 104. Divinity ha decidido está manera de alargar el contenido para poder llegar así a más público y rentabilizar su éxito. Esta opción ya fue la elegida para con otras series como Kara Sevda.



Mientras todo esto sucede sus protagonistas siguen viviendo un buen verano y Demet Ozdemir compartía unas imágenes y vídeos en su cuenta de instagram de sus vacaciones en el mediterráneo. Mientras Can Yaman también comparte sus vacaciones en una idílica fotografía posando en una piscina y rodeado de un océano.





Ahora mismoalcanza su capítulo número 73 en la versión española con lo que ya ha pasado el ecuador de su contenido. En las próximas semanas conoceremos lo que, y en definitiva, pretenden hacer para llenar el hueco dejado por. De momento y por lo que hemos conocido durante el avance de la serie es queha aceptado la petición de mano dedurante su cumpleaños y ambos van a contraer matrimonio. La única que se ha entrometido ha sido la madre del propio Can quien no acepta que su hijo se vaya con Sanem. La fiesta de cumpleaños del actor finalizó de esa manera con Sanem rendida a los pies de su amado y con la madre dede morros.