Nunca llueve a gusto de todos en "Masterchef". O al menos eso parece si se atiende a las críticas de algunos telespectadores. Ahora, uno de los principales puntos de tensión parece ser la elección de los concursantes. Más concretamente el de uno de ellos, al que juzgan por sus deudas con las arcas municipales: "¿Le han cogido para que pague a Hacienda?".

Tal y como ha anunciado la productora del programa, "Masterchef Celebrity" se estrenará el 12 de septiembre. En esta edición, que será la séptima en la que tras los fogones se pongan famosos, participarán Norma Duval, Lorena Castell, Patricia Conde, Ruth Lorenzo, Xavier Deltell, Pepe Barroso, Daniela Santiago, Fernando Andina, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Manu Baqueiro, María Escoté, Isabelle Junot, María Zurita y Nico Abad.

Las críticas han surgido por las deudas que tiene con Hacienda uno de los participantes. Más concretamente Patricia Conde. La presentadora lleva desde 2017 en la lista de morosos de Hacienda por un pasivo de 1,1 millones de euros, por supuestamente deducirse el IVA de gastos personales hace más de una década.

Como "Masterchef Celebrity" se emite en la televisión pública, la entrada en el programa de la presentadora no ha gustado a parte de la audiencia. "¿Lo de Patricia Conde es para que todos los españoles le paguemos la deuda que tiene con Hacienda?", se preguntaban a través de las redes sociales algunos usuarios.

Guste o no, lo que está claro es que Patricia Conde formará parte del próximo "Masterchef Celebrity", en el que también estarán los tres jueces del concurso: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Y es que la presencia de esta última en esta edición fue puesta en duda por algunos seguidores del programa, ya que no salía en algunos vídeos de promoción ni había puesto nada de las promociones en sus redes sociales. Finalmente no habrá sorpresa.

Lo de Patrícia Conde, es para que todos los españoles le paguemos la deuda que tiene con Hacienda? — Pedro (@Pedro_mendezL) 9 de septiembre de 2022

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.