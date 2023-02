Rocío Flores habla de su embarazo: "Todo el mundo me pregunta"

Antonio David Flores no ha podido guardárselo más. Parece que estamos en la temporada de hablar sobre embarazos, y la hija de Rocío Carrasco y del ex guardia civil no podía ser menos.

La relación entre el exguardia civil y su hija sigue pasando por un gran momento. Desde la separación de sus progenitores, Rocío Flores siempre tiró más por su padre. Pese a que desde la emisión de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva" la imagen de Antonio David Flores ha quedado muy deteriorada, con una buena parte de la opinión pública en su contra, la relación de la nieta de Rocío Jurado con su progenitor no ha variado ni un ápice.

Tampoco con su madre. Aunque en las palabras de Rocío Carrasco en la docuserie se podía dejar entrever que estaba deseando tener un acercamiento con sus hijos, no se ha producido. Rocío Flores no solo no ha dado muestras de comprensión hacia su madre, sino que siempre que ha tenido ocasión ha manifestado su apoyo al exguardia civil.

Sin embargo, el tema que copa las noticias de la prensa rosa hoy no son sus malas relaciones, sino un posible futuro embarazo. Su padre, Antonio David, ya confesó en una entrevista que estaría encantado de ser abuelo, y habló de las intenciones de la hija de Rociíto: “Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”, aseguró

La influencer se ha visto sorprendida ante la palabra embarazo y la insistencia de muchos de sus seguidores. Rocío Flores ha contestado a varias preguntas de sus fans en sus stories de Instagram y una de ellas preguntaba si "estás embarazada". "Alguien me dice por qué todo el mundo me pregunta eso?. Me he perdido algo?", contestaba ella.

Varias usuarias "se pasan e frenada" por criticar el look de Rocío Flores

Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram.

En su cuenta aprovecha para compartir diferentes look y sacar adelante una cerrar de influencer que va viento en popa con cera de un millón de seguidores en Instagram. No obstante, su faceta mediática se ve eclipsada por las polémicas que envuelven a su familia, sobre todo desde las dos docuserie que protagonizó su madre, rocío Carrasco en Telecinco y el polémico despido de su padre, Antonio David Flores, de Mediaste así cómo su posterior lucha contra la cadena y sus presentadores.

Ejemplo de ello es uno de los últimos post que ha colgado Rocío en su cuenta. "Mi propuesta ideal para que brilléis en estas fiestas", publicaba en su perfil con una foto en la que sale con un favorecedor vestido de fiesta.

No obstante, esa publicación se ha llenado de comentarios que critican el físico de la joven. "Pues no te queda nada bien la verdad¡¡¡ más gimnasio quizá". "Como te quede como a ti nadie lo compra". "Parece de prestado o lo mejor de Segundamano", escribían varias usuarias,. Mensajes que otras usuarias no han dudado en responder, visiblemente enfadas, "Es entrar en los comentarios y pensar... bienvenido a la era del feminismo!!! Madre mía chicas de verdad no os da vergüenza hablar así de una MUJER??? Puede gustar o no hasta ahí no me meto pero descalificar, denigrar, intentar humillar de esa forma? Qué os pasa por la cabeza para escribir esos ataques que son totalmente gratuitos?! A quién no le guste que no la siga así ojos que no ven, corazón que no siente. Y no me vengáis con que como es personaje público podéis opinar eh que nos conocemos. Una cosa es OPINAR... otra MUY diferente es lo que hacéis". "Me da vergüenza ver como una mujer poner fatal a otra mujer. Si no os gusta no la sigáis y punto. Pero seguir a una persona para insultarla no es correcto".