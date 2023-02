Volantazo de Antena 3. La cadena ha anunciado un cambio radical en sus planes con "Pecado original". La nueva superproducción turca adquirida por el grupo Atresmedia no se estrenará finalmente en el horario de "Tierra amarga". La dirección del grupo ha decidido una nueva franja que, a juzgar por la reacción de algunos seguidores en redes sociales, no convence a todos: "Ojalá no la vea nadie".

"Pecado Original" es una telenovela que aúna drama y romance con la historia de Ender Argun, una mujer adinerada que pretende "deshacerse" de su novio intentando que se enamore de otra. Evidentemente, y como es habitual en las tramas turcas, todo se enredará. "Pecado Original" se estrenó en Turquía en marzo de 2018. Por ahora ya acumula 6 temporadas que suman más de 160 capítulos. Además, no se descarta que la ficción siga prolongándose en el tiempo con una séptima temporada. En un primer momento Antena 3 anunció "Pecado original" al mismo tiempo que el final de "Tierra amarga", por lo que todos los telespectadores dieron por hecho que sería la producción que ocuparía su lugar. Finalmente parece que no será así. Al menos de momento. Antena 3 ha anunciado que estrenará "Pecado original" el domingo, 19 de febrero, a las 22.00 horas. Esto supone dos cambios importantes. Por un lado, que se retrasa la emisión de "Secretos de familia", la serie que hasta ahora ocupaba el "prime time" dominical en la cadena. Esta novedad ya ha enfadado a algunos de sus seguidores, que hartos de los continuos cambios en los horarios de las series turcas han manifestado su desencanto. "Ojalá fracasen las dos", señalan. Y ahora está por ver qué serie ocupará el espacio de "Tierra amarga", que si sigue a este ritmo de emisión se quedará sin capítulos nuevos la próxima semana. Hay quien cree que la táctica de Antena 3 es "enganchar" a la audiencia estos días poniendo "Pecado original" en la noche de los domingos y luego, cuando se acaben los capítulos de "Tierra amarga", pasarla a los capítulos diarios. Pero si hasta el miércoles 22 no termina TA según leí. Hasta el jueves o así no emitirían la primera parte del segundo.



Como siempre Secretos de familia lo retrasarán para estrenar esta.



Ojalá fracasen las dos. Ni corazón de t5 ni turcas de A3 — Andrés ♥️🐬 (@AndresM8342) 12 de febrero de 2023