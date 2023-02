La presentadora de televisión Sonia Ferrer aprovechó su presencia en la Cibeles Fashion Week de Madrid para hablar sobre su embarazo. Ferrer se casó el pasado verano con Sergio Fontecha.

La Cibeles Fashion Week es uno de los eventos de moda más importantes de España, y se celebra anualmente en la ciudad de Madrid. Este evento es una oportunidad para los diseñadores emergentes y los grandes nombres de la moda española para presentar sus últimas colecciones y tendencias de moda. La Cibeles Fashion Week es un evento muy esperado por la industria de la moda y los amantes de la moda de todo el mundo.

La cita comenzó en el año 1985, y ha sido un evento clave en el calendario de la moda española desde entonces. El evento se lleva a cabo en el recinto ferial de Ifema, y a lo largo de los años ha sido escenario de algunas de las presentaciones más importantes de la moda española.

Además, es una oportunidad para que los diseñadores españoles muestren sus creaciones en la pasarela y para que la industria de la moda española muestre su talento y creatividad. Los diseñadores que presentan sus colecciones en la Cibeles Fashion Week son elegidos cuidadosamente por un equipo de expertos en moda, y representan lo mejor de la moda española. Los diseñadores presentan sus últimas colecciones, y los estilos varían desde lo más clásico hasta lo más vanguardista. Los diseños presentados en la pasarela son cuidadosamente seleccionados y reflejan las últimas tendencias en la moda española.

La Cibeles Fashion Week es también una oportunidad para que los modelos más destacados de España muestren sus habilidades en la pasarela. Los modelos son elegidos cuidadosamente para cada presentación y desfilan con confianza y elegancia, demostrando la calidad y la excelencia de la moda española. Además de las presentaciones de los diseñadores, la Cibeles Fashion Week también cuenta con una serie de actividades relacionadas con la moda. Hay exposiciones de fotografía, mesas redondas y debates sobre la moda y la industria de la moda. Estas actividades brindan una oportunidad para que los profesionales de la moda intercambien ideas y opiniones.

Celebridades

Asimismo, también atrae a numerosas celebridades y personalidades destacadas de la moda. El evento se ha convertido en una cita imprescindible para muchos diseñadores y celebridades, lo que lo convierte en un lugar de encuentro para la élite de la moda española. También es un evento internacionalmente reconocido y atrae a visitantes de todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales cubren ampliamente el evento y lo presentan en todo el mundo, lo que ayuda a difundir la moda española por todo el mundo.

Y en cuanto a la asistencia de Sonia Ferrer a este certamen, la presentadora, al ser preguntada por su matrimonio, aseguró que "es uno de los mejores años de mi vida, me siento absolutamente feliz, he encontrado al hombre de mi vida, tengo una hija maravillosa, no tengo problemas de salud, el trabajo va bien", tal y como recogía Diez Minutos. Y a la pregunta de si tenían pensado aumentar la familia, la presentadora aseguró que "para qué cambiar algo que ya es perfecto". En este sentido, aseguró que su hija no le ha dicho que quiera tener un hermanito, aunque sí que lo hacía "cuando era más pequeña". Además, la presentador afirmó que "tampoco estoy mucho por la labor, tengo lo que necesito".