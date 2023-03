Las tensiones están aflorando en Supervivientes, después de la primera discusión de Adara con Diego, ahora ha llegado el turno en 'playa Fatal' de Ginés y Asraf Beno, y es que el fuego ha hecho que ambos vivan un momento de lo más tenso.

"Este está mojado, los mojados no los pongas", le pide Asraf al rey de los bocadillos mientras se encargan del fuego y este no se lo toma muy bien: "He hecho yo 7.000 lumbres todos los años, ponlo tú". Algo por lo que Asraf cree que "no tiene que ponerse así".

Ginés cree que su compañero le está buscando para que discutan, Asraf lo niega y Ginés termina respondiendo ante sus quejas por el fuego: "Hazlo como te salga de los huevos". "A mí no me hables así tampoco que yo no te he faltado al respeto en ningún momento". le pide Asraf. "Yo tampoco te lo he faltado a ti", dice su compañero.

No obstante, puede que la polémica llegue pronto a su final ya que tocan expulsiones. La salvación de Diego Pérez ha deparado que Ginés ‘Corregüela’, Alma Bollo y Jaime Nava se mantengan como nominados. Uno de los tres, el que menos apoyo haya acumulado en la votación gratuita abierta en la app de Mitele, abandonará su grupo y se trasladará a vivir en solitario a Playa de los Olvidados, nueva localización que se revelará en la segunda gala del concurso que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 9 de marzo en Telecinco, en conexión con Laura Madrueño. Antes de abandonar la palapa, el primer expulsado tendrá ‘la última palabra’, que le permitirá dejar una ventaja o un lastre a uno de sus compañeros. Los concursantes disputarán, además, dos nuevas pruebas. La primera será un espectacular juego de localización, que distribuirá a los tres grupos en tres de las localizaciones: Playa Royale, con mejores condiciones de vida y pesca; Tierra de Nadie, cuyos habitantes son inmunes a las nominaciones; y Playa Fatal, con peores condiciones para la supervivencia. La segunda prueba, un juego de equilibrio, dictará sentencia para elegir a los líderes de los diferentes equipos.

El programa ofrecerá imágenes de los últimos acontecimientos de los concursantes, con especial atención a la tensión entre Alma Bollo y Asraf Beno, a las consecuencias del robo del fuego al grupo de Playa Fatal y a las críticas recibidas por Katerina Safarova tras elegir a tres compañeros para disfrutar de su tarta de cumpleaños.

Por último, el espacio acogerá las segundas nominaciones con cuatro nuevos candidatos a la expulsión, dos elegidos por el grupo de Playa Fatal y dos por el de Playa Royale.