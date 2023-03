Nuevos horizontes profesionales para Tamara Gorro. La modelo, tertuliana e "influencer" ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo proyecto, alejado de las redes sociales y la televisión, para sorpresa de sus seguidores.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron.

"Me he puesto a estudiar, de 18.00 a 19.00 horas. Si tenía poco me he metido en más. Voy a hacer un master de coaching transpersonal, ejecutivo e inteligencia emocional, que me sirve a nivel nacional e internacional", comenzó explicando Tamar Gorro, en un "stories" de Instagram que compartió con sus seguidores. "Tenía muchas ganas de realizarlo. Sabéis por lo que he pasado y lo que estoy pasando. Me apetece formarme sobre ello y estudiar, pero sobre todo tener la vivencia. Es presencial y hay que estudiar mucho", abundó.