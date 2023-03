La polémica rodea de nuevo a los triunfitos. Tras las declaraciones de Chenoa dejando claro que no considera a Rosa López su amiga, ahora ha sido Manu Tenorio en el que ha vuelto a poner a los concursantes de 'OT 1' en el ojo del huracán al desvelar a Europa Press que la relación con sus compañeros está rota y el grupo de WhatsApp que tenían desde hace años se ha eliminado: "Se ha enfriado un poco la cosa, últimamente la gente está muy dispersa".

Unas declaraciones a las que Nuria Fergó ha intentado quitar hierro durante la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, confesando que no entiende "por qué le dáis tanta importancia a esas cosas". "Eso pasa hasta con los grupos que hacemos de amigos. Hay temas que están recientes y luego se aflojan y luego otra vez, esto es lo mismo" ha añadido, asegurando que aunque "el grupo está, está parado".

"Yo no me he quitado, el grupo está ahí. Yo no le doy importancia a eso. Cada uno tiene, tenemos mil cosas. ¿Tú tienes grupo de amigos y estás todo el rato pendiente? Nosotros igual" ha explicado, dejando claro que con más o menos contacto entre ellos, "lo importante es que somos compañeros y nos respetamos y queremos lo mejor para el otro". "No preocuparos que estamos muy bien, cada cada uno aguantando su vela. Ya lo dijo Chenoa, somos compañeros porque la palabra amistad es muy grande" ha zanjado.

Manu Tenorio se convertía en noticia el pasado fin de semana al asegurar en una entrevista que ya no existe el famoso grupo de WhatsApp de los miembros de la primera edición de 'Operación triunfo'. El andaluz no pensó en ningún momento que sus palabras se harían virales y provocarían que se volviese a hablar de la presunta mala relación que existe entre los concursantes.

Manu Tenorio ha visitado el plató de 'Fiesta' con motivo del estreno de su último single, 'Tu teoría'. El sevillano ha aprovechado su entrevista con Emma García para aclarar sus palabras y se ha mostrado muy sorprendido con el revuelo causado: "Los grupos de WhatsApp vienen y van, realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no, yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más".

Con estas palabras Manu Tenorio ha querido restarle importancia a sus palabras del pasado fin de semana y ha zanjado el tema dejando claro que, aunque no tiene mala relación con ninguno de sus compañeros, únicamente mantiene trato cercano con dos de ellos: con Nuria Fergó y Alejandro Parreño