Telecinco ya acumula meses de incertidumbre interna y externa. Interna porque, tras el relevo al frente de la cadena, con el fin de la era de Paolo Vasile y la llegada de Borja Prado al mando, aún no ha habido grandes cambios y todo hace indicar que el grueso de su transformación, si es que la hay, está por llegar. Y externa porque todo este relevo, unido a una crisis en los datos de audiencia y líos entre programas, productoras y reporteros de la cadena, ha elevado al máximo la expectación sobre el futuro de los contenidos de Telecinco, una cadena que levanta pasiones y no deja indiferente a nadie.

Abonada a las polémicas y a apostar por programas y contenidos arriesgados, con Sálvame como seña de identidad de esta política y una intensa programación de realities que alimentan continuamente debates y tertulias, todo hace indicar que Telecinco está en un punto de inflexión, algo que vino a corroborar la llegada de Borja Prado para sustituir a Paolo Vasile.

A esta situación han contribuido sonadas polémicas y líos como el de Marta Riesco, excolaboradora de varios programas de Telecinco y pareja de Antonio David Flores. Su enfrentamiento con Cristina Porta, reportera de Sálvame, y sus dimes y diretes con la dirección de la cadena, ya fuera de Telecinco tras denunciar acoso por parte de compañeros y responsables de programas. Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una forma de escapar de todo esto. “Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro contar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas…”, ha escrito en un “stories” de Instagram, que ha acompañado de una foto en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que tiene por título “Sin miedo”, por Marta Riesco. El capítulo de Marta Riesco está por cerrar del todo y muchos están esperando a que ella lo cuente todo.

La exclusiva que ha puesto a temblar a seguidores de Sálvame

En este contexto para la cadena de Mediaset, ha salido una exclusiva que ha encendido las alarmas de los fans de Sálvame que se mantienen fieles al programa. Y es que mucho se ha rumoreado sobre la continuidad de este formato a raíz del cambio de mando en Telecinco.

"Algo pasa TV", medio especializado en televisión y especialmente en todo lo que acontece en el buque insignia de Mediaset, ha provocado un terremoto al contar que Telecinco vive momentos de alta tensión interna porque "con la llegada de la nueva directiva han llegado nuevos tiempos que no gustan a todos. ¡Renovación máxima!".

La irrupción de productoras ajenas a las habituales y de negociaciones de la cadena con ellas ha aumentado las posibilidades de que sustituyan "formatos míticos" de la cadena. Este medio asegura que "desde que se produjese la oleada de despidos en la cúpula de la cadena, la tensión se puede cortar con un cuchillo". Y "más aún desde que la nueva dirección decidiese abrir la mano" a nuevas productoras. Según "Algo Pasa Tv" , hay formatos actuales de Telecinco "en el punto de mira" de la dirección de Mediaset encabezada por Borja Prado.

Eso ha provocado que los muchos seguidores que aún le quedan a Sálvame elucubrasen: "Si se acaba Sálvame, se acaba Telecinco", advierten. "Como quiten Sálvame o a Jorge Javier me encadeno a la puerta de Mediaset", señala otra telespectadora.

Sin embargo, tal parece que muchos se han lanzado a especular sin leer por completo la exclusiva de "Algo Pasa TV", que aclara a sus lectores que no está en "el punto de mira" el programa "que creéis". Seguramente, con esta aseveración, estén matizando que Sálvame no es, por ahora, el formato puesto en entredicho por Mediaset. Pero, pese a ese matiz, muchos seguidores de Sálvame ya están poniendo la venda antes de la herida para advertir que Telecinco no puede cargarse su espacio más emblemático en la actualidad, aunque el programa sí ha sufrido desgaste de audiencia.