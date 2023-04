La nueva edición de 'Supervivientes' está teniendo un protagonista inesperado. A pesar de que se esperaba mucho de concursantes famosos como Raquel Mosquera o los hijos de Raquel Bollo, lo cierto es que el gran culebrón del concurso lo está protagonizando Ginés Corregüela por su azarosa vida sentimental.

El participante, que saltó a la fama por sus gigantescos variados bocadillos en TikTok, ha logrado traspasar la fama de las redes sociales en el reality de Telecinco, que ha aprovechado la reciente separación de su mujer y el descubrimiento de que tenía una amante durante los últimos 10 años y una nueva novia.

Esta última ya se ha subido al carro de 'Sálvame' y ha protagonizado enfrentamientos con la hija del concursante. Tras varias semanas sacando trapos sucios, ahora Telecinco ha decidido romper el aislamiento de Ginés y llevarle a todas sus mujeres para ver su reacción y dar contenido a los programas de la cadena.

Este domingo el concursante recibió con gran sorpresa la visita de su mujer, a la que pidió una nueva oportunidad para reanudar su vida en común, mientras su novia asistía atónita a lo que estaba ocurriendo desde el plató en Madrid. "Si tuviera que elegir entre Yaiza o Isabel, elegiría a Isabel. Si me perdona, vuelvo con ella", dijo ante el grito de impacto generalizado por parte del público y la cara de poema de Yaiza, que se podía ver en una ventana lateral.

Ginés parecía decidido a reconquistar a su mujer: "Son 32 años y eso no se puede borrar. Mi mujer está por encima de todo, nos conocimos con 17 años. Yo soy el que la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella, pero si me perdona, podemos estar otros 32 años más".

Con lo que había ocurrido, todo el mundo estaba pendiente de las palabras de Yaiza: "Todos sabemos que lo dice en tono cordial, porque está allí y tiene dos hijas. Habrá que ver cuándo yo esté delante".

"¿Quieres salir ahora mismo hacia Honduras para preguntarle?", le dijo Ion Aramendi. "Me voy ahora mismo si quieres". Y dicho y hecho. La joven abandonó el plató para reencontrarse con su hasta ahora pareja, momento que tendrá lugar en el 'Tierra de nadie' presentado por Carlos Sobera.

Preguntado Ginés por cómo veía su futuro y concretamente la situación en la quedaron Yaiza tras las palabras que acababa de decir, Ginés trató de justificarse: "Es cierto que tenía una ilusión que había que ver lo que es en el futuro, pero no es pareja oficial. Cuando rompí con mi mujer me dijo que no teníamos arreglo y que entonces ella tendría que hacer su vida y yo la mía. Pero si me da una oportunidad, todo cambia".

Habrá que esperar al martes para conocer cómo reacciona Ginés a este segundo reencuentro inesperado. Mientras tanto, Sergio Garrido, concursante ya expulsado de la edición, se mostró estupefacto por lo que había ocurrido: "Es un cobarde, a mí me contó que estaba super enamorado de Yaiza y que quería irse con ella. Creo que el martes pasará lo mismo que hoy pero con ella".