Omar Sánchez está de moda. El ex marido de Anabel Pantoja no para de dar titulares a la prensa del corazón.

Y es que Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento La "sobrinísima" sigue en plena recuperación de su ruptura con Yulen Pereira. En este duro proceso, ha salido a la luz que uno de los motivos que provocaron la fractura de la pareja fue que a él no le gustaba el estilo de vida de Anabel, especialmente porque se saltaba la dieta con mucha frecuencia.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década.

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes".

Tras su paso por la isla comenzó una relación sentimental el deportista Yulen Pereira, al que conoció durante el concurso. Según ha trascendido, en las últimas semanas han roto su relación.

Uno de los motivos que podrían haber provocado la ruptura, tal y como han asegurado en el programa "Fiesta" de Telecinco. Ha sido allí donde también han asegurado que Anabel Pantoja ha respondido a su ex en sus redes sociales. Y es que en sus últimas publicaciones se puede ver a Anabel Pantoja comiendo unas hamburguesas con amigos.

Disfrutando de la feria

Haciendo oídos sordos a las imágenes que Yulen Pereira ha compartido con Katerina Safarova disfrutando de un almuerzo para dos en la casa de la exconcursante de 'Supervivientes' y que han desatado los rumores de que entre ambos podría haber surgido algo más que una amistad tras conocerse en el vuelo de regreso de Honduras cuando el esgrimista fue a visitar a su madre, Arelys Ramos, al reality. Pletórica y acompañada por el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, David Rodríguez, con el que se dijo que habría tenido un roneo cuando todavía era novia del deportista. Así ha reaparecido Anabel Pantoja en el primer día de la Feria de Abril.

Guapísima con un original y ajustadísimo vestido de flamenca negro con lunares blancos, escote halter y mangas de volantes caídas con los hombros al aire, la influencer ha decidido ponerse el mundo por montera y disfrutar de una de sus semanas favoritas del año en la compañía de sus incondicionales, entre los que se encuentra el joven fisioterapeuta que se especula que le habría devuelto la ilusión en el amor tras su tumultuosa ruptura con Yulen.

Coincidencia con su exmarido

Tras el mediático fin de su relación, Omar Sánchez y Anabel Pantoja han coincidido en la feria de Sevilla, un centro de peregrinaje por el que se están dejando caer multitud de rostros conocidos. Por un lado, el ex de la colaboradora ha estado con los que fueron sus compañeros de ‘Supervivientes’ hace dos años. La Feria de Abril ha servido para que Omar Sánchez se reencuentre con algunos de los que concursaron en su misma edición del reality como Marta López o Alejandro Albalá.

Por su parte, la sobrina de Isabel Pantoja está disfrutando al máximo del evento más esperado de su tierra. Anabel no ha dejado de compartir imágenes desde allí y de los reencuentros que también ella ha vivido. La colaboradora ha estado con amigos y conocidos como Susana Molina, ajena a que a pocos metros se encontraba su exmarido.

Omar Sánchez, con Gloria Camila

Omar Sánchez y Gloria Camila han colgado un vídeo en las redes en el que se les puede ver bailando y disfrutando de la feria, algo que parece no haber agradado a sus seguidores: "Menos mal que no querías ser famoso.... estás en tú derecho pero no escupas hacía arriba que te cae encima, nunca olvides porque estás ahí.... no es por tu cara bonita, es por tú ex... disfruta mientras puedas, lo que fácil llega, rápido se va", asegura.