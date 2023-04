Si no fuera porque aún hay que discernir quién miente y quién dice la verdad, y que todo no está precisamente claro en lo que ha rodeado a Isa Pantoja en las últimas horas, la hija de la gran tonadillera estaría contra las cuerdas. Pero no todo es blanco y negro, y en ese círculo de rumores que se ha generado en torno a ella hay mucha tela por cortar.

La sucesión de confesiones y relatos no está dejando bien parada a la pareja formada por Isa Pi y Asraf, para la que ya sonaban campanas de boda. Ya se ha hablado largo y tendido del largo rato que pasó Isa Pantoja, tras una noche de desenfreno, con Roberto de la Cruz Urbano en su coche. Y también de la supuesta existencia de una comprometida foto en la que aparecería Asraf en actitud cariñosa con otro chico. Casi nada. La misteriosa foto que hace temblar a Isa Pantoja: un supuesto beso de traición entre dos chicos Pero es que la cosa no ha quedado ahí y Roberto de la Cruz, modelo y exconcursante de La Última Tentación, se ha puesto delante del Polideluxe. Y lo cierto es que él tampoco ha salido muy bien parado del trance. Aunque sí ha dejado alguna perlita por el camino. La supuesta confesión de Isa Pantoja Entre sus afirmaciones, una supuesta confesión que le habría hecho Isa Pi en los momentos de cercanía que vivieron en esa noche de juerga. "En el coche hablamos de mi vida, de su feria de Sevilla, de que ella ha sido infiel a todos sus novios...", espetó Roberto de la Cruz, quien además quiso dejar claro que cuando le confesó sus supuestas y reiteradas infidelidades no le excluyó a Asraf de la lista de agraviados. ¿Miente Roberto de la Cruz? "Huele a cuerno quemado" Esa afirmación fue un bombazo en el plató del Viernes Deluxe, pero el polideluxe a Roberto de la Cruz dio para mucho más. Entre otras cosas, para que el propio amigo de Isa Pi y de Asraf acabase contra las cuerdas. El polígrafo detectó que habría sido él mismo quien filtró a colaboradores de Telecinco la noche de juerga de Isa Pantoja y el largo tiempo que pasó con ella en su coche. "Hubo feeling, hicimos caricias", aseguró De la Cruz. La noche de desenfreno de Isa Pantoja que hace temblar su boda con Asraf: Una posible infidelidad con un exconcursante de 'La isla de las tentaciones' El modelo y exconcursante de La última tentación relató que pasaron "más de cuarenta minutos" en el coche. El polígrafo lo que pudo confirmar es que él la besó en el cuello a la hora de despedirse. Pero nada más sobre si los momentos íntimos entre Isa Pi y Roberto de la Cruz llegaron a más. Kiko Matamoros y los otros colaboradores del Viernes Deluxe acabaron dando poca credibilidad a Roberto de la Cruz. "Esto huele a cuerno quemado, la primera información era de que habíais pasado dos horas en el coche, y tuvo que salir de ti. Y ahora que si fueron cuarenta minutos...", enfatizó Matamoros. Además, resulta que en Sálvame tienen una grabación que Isa Pi hizo al propio Roberto rajando del programa y los colaboradores del programa de Telecinco, mientras, al mismo tiempo, él mismo sería quien les habría filtrado toda la noche de juerga de la hija de la Pantoja mientras su novio Asraf está sufriendo en Supervivientes. De este modo, existen muchas dudas sobre el relato de quien, eso sí, pasó un largo tiempo en el coche con Isa Pi, que por su parte ha negado que haya habido cualquier infidelidad hacia Asraf esa noche.