La visita del Rey Emérito a España no se centró únicamente en las regatas, también tuvo que ver con el proceso de divorcio que su hija, la infanta Cristina, está llevando a cabo. Así lo han adelantado en la edición extra del lunes del programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco.

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, y ha sido uno de ellos quien ha querido lanzar la exclusiva de que el Rey Emérito se habría reunido en persona con los representantes de Iñaki Urdangarin para cerrar el divorcio de su hija, la infanta Cristina. sin embargo, desde El programa de Ana Rosa han querido matizar estas noticias y ampliar la información. "El Rey Juan Carlos I no tiene nada más que decir ni hablar, ni se ha reunido con nadie en su estancia en Vitoria, está todo hablado, el sí influyó en quien sería el abogado que por mutuo acuerdo llevara las dos partes", comenta García-Pelayo. Además, la periodista manifiesta que "se oficializará a partir del 5 de junio, será la infanta Cristina quien mantenga económicamente a la familia, esto supone una compensacion a Iñaki Urdangarin, hay una diferencia clarísima de ingresos entre las dos partes, tiene que equilibrar la situación de la familia".

La periodista matiza cómo serán el mantenimiento económico de la hija del emérito a Urdangarin: "Le va a pagar una compensación, una asignación... me hablan de una ayuda económica para su día a día, para las veces que tiene que estar con sus hijos y viajar". La colaboradora también quiere aclarar: "Las cifras publicadas me las desmienten, tanto los 6.000 euros mensuales como lo que se hablaba de pagar su silencio".

"Me dicen que Urdangarin tiene cuatro razones para no escribir nada que haga daño a sus hijos, tiene claro que después de lo que ha pasado y sufrido la familia nunca se planteará escribir algo que les haga daño, no exige nada de dinero ni dos millones de euros", sentencia García-Pelayo tras hablar con sus fuentes. Por último, matiza: "Hya una compensación económica o asignación y lo que me ha sido imposible es obtener la cantidad exacta".

Labor de investigación

‘Fiesta’ ha llevado a cabo una investigación y ha comprobado que Iñaki Urdangarin sigue teniendo escoltas más de un mes después de que se iniciasen los trámites para que se le retiraran, así lo ha confirmado Emma García.

El programa ha intentado hablar con Iñaki Urdangarin, quien se encontraba paseando con su madre, pero él no ha querido decir nada: ‘’No tengo nada que decir, muchísimas gracias’’.

El servicio de la Casa Real

Gracias a las imágenes captadas por el equipo se puede confirmar que Urdangarin continúa teniendo escoltas, la voz que se puede escuchar en las imágenes, y que pide la documentación al reportero que pregunta al ex duque de Palma, pertenece al nutrido grupo de agentes del cuerpo nacional de policía que pertenecen al grupo de Casa Real que tienen a su servicio.

Según informan fuentes de interior se están encontrando con problemas para llevar a cabo el proceso de retirada de escolta de Urdangarin. Al parecer sería él mismo el que se estaría negando a que se le retirase la seguridad privada.

Todo apunta a que será tras la firma del divorcio de Iñaqui y la infanta cristina cuando el ex duque de Palma deje de contar con este servicio. De momento y como ha comprobado el programa él sigue utilizando este servicio, pagado con dinero público, el cual tiene un coste de 8.000 euros mensuales.