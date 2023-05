Hasta ahora era un secreto la manera en la que Rauw Alejandro le propuso matrimonio a Rosalía. Pocos detalles había revelado la pareja después de hacer oficial su compromiso a través de un vídeo. Ocurrió como parte del proyecto musical conjunto de los artistas ‘RR’, un disco corto de tres canciones que sus seguidores llevaban años pidiendo. Tras cuatro años de relación, Rauw y Rosalía se lanzaron a la piscina para cumplir las expectativas del público: proyecto musical y boda de una sola vez. El primer videoclip en ser estrenado fue el de la canción ‘Beso’, construido a base de carrete. Y es que los artistas tiraron de vídeos y recuerdos de sus teléfonos móviles para crear este vídeo, cuyo fragmento final recoge el momento entre lágrimas donde Rosalía mostraba el anillo de compromiso.

Desde entonces, una de las parejas favoritas del público no había vuelto a dar muchos más datos sobre aquel momento, aunque el cantante puertorriqueño confirmó que fue él quien decidió dar el paso. Tanto él como Rosalía han concedido varias entrevistas juntos estos meses para hablar de su proyecto conjunto. Una de las últimas fue la concedida a GQ, donde hablaron entre otras cosas, de la inspiración que suponen el uno al otro a la hora de desarrollar su carrera artística. Junto al medio de comunicación también jugaron al juego de las parejas, donde uno de los dos tenía que adivinar varias preguntas relacionadas con los gustos o facetas del otro.

En esta ocasión, Rosalía y Rauw Alejandro se lanzaron a contar la exclusiva: la forma en la que se comprometieron. “Nos comprometimos de la manera más bonita que me podía haber imaginado y que podría existir”, expresó la cantante catalana. La pedida tuvo lugar además en un lugar muy íntimo y el momento no pudo ser más adecuado: “Fue en la casa de su abuela en la parte de arriba del todo del edificio desde donde se veía todo Puerto Rico”. Rosalía contó que no se lo esperaba y que le siguió de la manera más inocente. “De golpe empezaste a buscar algo y no lo sacabas”, continuó compartiendo la artista, a lo que su prometido añadió que “se le quedó encajado”. Aun así, ella no fue consciente hasta que él se arrodilló: “Estaba nerviosa, entonces tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero pensaba: ‘¿Por qué está arrodillado? No será que me va a dar un anillo…”.