Rosalía no se ha quedado callada después del alboroto que se ha creado en redes esta semana. Fue el reguetonero JC Reyes quien ha publicado fotos editadas de la catalana haciendo 'topless', generando que miles de fans salieran en su defensa.

Pero qué hace el JC Reyes haciendo un edit de la Rosalia y luego lo sube a storys, a este pavo se le ha ido completamente la tetera pic.twitter.com/3D2tNJTjLO — Raikko. (@IIRaikKoII) 22 de mayo de 2023

No ha sido difícil identificar que las imágenes eran falsas, puesto que las originales ya las había publicado la cantante en su cuenta de Instagram el pasado mes de marzo. Aunque todavía no se considere un delito legal, Rosalía no ha dudado en catalogarlo como "un tipo de violencia" e indudablemente una "falta de respeto", y más aún, si se hace por buscar atención y ganar "4 plays" (cuatro reproducciones).

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) 23 de mayo de 2023

Aparentemente, el sevillano estaba promocionando el lanzamiento de su single llamado "Rosalía", y es por eso que se ha decantado por esta "estrategia de marketing". No se sabe con certeza si las fotos han sido modificadas por él mismo o han sido sacadas de Internet. De todas formas, el consentimiento juega un importante papel en esta situación; a pesar de que no sean imágenes reales, se vulnera la identidad de la persona afectada.

Los admiradores de la exitosa artista han creado el hashtag #RESPECTROSALIA para mostrarle apoyo y para denunciar el acoso y sexualización que muchas mujeres sufren con frecuencia.