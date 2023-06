El 11 de marzo de 2011, un gran terremoto de magnitud 9,0 sacude el Japón oriental (Tohoku) provocando un tsunami con olas de más de 10 metros de altura, el cual inunda los reactores de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Los sistemas de emergencia quedan desactivados, la refrigeración deja de funcionar y se produce un apagón total. No existe plan de contingencia para tal desastre nuclear, considerado de nivel 7 conforme a la Escala Internacional de Sucesos Naturales y Radiológicos.

Conocido como el Chernóbil japonés, uno de los desastres naturales más graves del siglo da el paso a la ficción a manos de Netflix con Los días. La plataforma tiene un gran catálogo de series asiáticas exitosas, como El juego del calamar o Alice in Borderland, y ahora busca seguir ese camino con su nueva serie, estrenada este 1 de junio.

El nuevo drama de Netflix cuenta con ocho capítulos, en los cuales transcurren los siete días posteriores al desastre de Fukushima, narrados desde tres puntos de vista diferentes: fuentes gubernamentales, empleados de Tokyo Electric Power Company, y trabajadores de la central nuclear Fukushima Daiichi. La serie está protagonizada por Koji Yakusho (Babel) en el papel de Masao Yoshida, Yutaka Takenouchi (Shin Godzilla) como Maekawa, y Fumiyo Kohinata (Dark Water) como el Primer Ministro Azuma.

La gran pega a esta serie es que no tiene doblaje al español. No es la primera vez que Netflix hace esto, ya que lo mismo pasa con Woo, una abogada extraordinaria. La serie asiática con más éxito en 2022 no puede escucharse en español, aunque sí está doblada al español latino.

Actualmente, en el interior de los tres reactores de la Unidad 1 de la central de Fukushima quedan cerca de 880 toneladas de combustible fundido, además de que la estructura del edificio sigue estando gravemente dañada.

'Los días', creada por Hideo Nakata y Masaki Nishiura, ya está disponible en Netflix.