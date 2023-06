'Sálvame' vuelve a soltar un nuevo bombazo de uno de sus colaboradores en sus últimas entregas en Telecinco. Después de haber ocultado su relación, originando numerosos rumores y habladurías, el programa vespertino ha anunciado este jueves que Kiko Hernández y Fran Antón se casarán en los próximos días.

Para ser más exactos, el colaborador y el actor se unirán en matrimonio el próximo domingo 11 de junio, habiendo realizado ya la fiesta de despedida de soltero, tal y como ha contado un testigo en un cebo emitido por 'Sálvame'.

Pero, ¿qué hay de cierto en este rumor? ¿Hay boda? ¿Es una estrategia de marketing? Terelu Campos, encargada de conducir el programa ante la ausencia de Jorge Javier ha hablado alto y claro sobre todo esto y ha soltado un nuevo bombazo. Se ha valorado la posibilidad de que no se haya producido y ‘Sálvame’ quería dejar claro que, en el caso de no ser cierta, el programa no ha colaborado. Además, Adela González anunciaba que Kiko Hernández acudirá al programa este martes y dará la cara.

“Si fuera una mentira, este programa no ha sido cómplice de nada, ni de la dirección del programa ni de los trabajadores ni de los colaboradores, ninguno”, apuntaba Terelu Campos en nombre del programa ante las diversas informaciones que han surgido.

“Quiero que todo el mundo lo tenga claro”, insistía la presentadora y añadía: “Si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa en la que no sabíamos que estábamos participando”.

Adela González apuntaba entonces que Kiko Hernández dará la cara este martes 13 de junio: “Mañana, Kiko va a estar aquí”.

La reacción de Rocío Carrasco

Este sábado se llevó a cabo la inauguración del monumento a Pedro Carrasco en Alosno, Huelva, y como no podía ser de otra vez su hija, Rocío Carrasco, estuvo allí. Muy emocionada y recibiendo el calor del pueblo, estuvo acompañada en todo momento por el principal apoyo de su vida, Fidel Albiac.

Además de este bonito homenaje, en Madrid se vivían momentos convulsos por la supuesta boda de Kiko Hernández y por eso, cuando hablamos con Rocío en Huelva, le preguntábamos por ello. Algo discreta, pero con ganas de enviarle un mensaje cargado de cariño, le dedicaba unas palabras en el que se supone que ha sido el día más feliz de su vida.

"A Kiko le mando todos los besos del mundo y todas las felicidades del mundo" nos confesaba cuando le preguntábamos por la supuesta boda del colaborador, con el que ha entablado una gran amistad desde que rompiese su silencio con los dos documentales que se hicieron en Telecinco.

Además, Rocío también defendió ante nuestras cámaras lo importante que es que Jorge Javier Vázquez y Alejandro Sanz hablen de la salud mental: "que lo diga, que es importante decirlo".

La hija de Rocío Jurado acudía al homenaje de su padre, Pedro Carrasco, y no dudaba en dedicarles un mensaje a los que la critican: "Sí, todo el pueblo, toda mi familia, para que luego digan que no tengo". Por último, agradecía que se reconozca el talento de su padre y de toda su familia: "para mí significa un reconocimiento, no solamente a él. Él era la cabeza visible de la familia pero son muchos los carrasco. Estoy muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida".