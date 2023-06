Bertín Osborne continúa con la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. India Martínez ha sido la protagonista de la próxima entrega. El presentador ha visitado la casa de la cantante para conocer a Jeni, la mujer que existe detrás de la artista: "Era una niña muy tímida obsesionada con la música", se autodescribe.

India Martínez no tuvo una infancia fácil. La cantante le detalló a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' los orígenes humildes de su familia, que durante años vivió en un barrio de exclusión social. India vio a una edad muy temprana absolutos horrores y llegó a confesar la anécdota más impactante de su vida: "El padre de una amiga me apuntó una vez con una pistola", ha revelado.

"Con cinco o seis años vi, por ejemplo, a un hombre con una goma puesta en el brazo pinchándose. Salí corriendo y salí para delante como pude. Ya nos explicaban que había que tener cuidado. Yo soñaba que desde mi casa a casa de mis primos iba volando para evitar ese camino", explicaba India Martínez dejando a Bertín Osborne sin palabras.

Pero sin duda el relato que más impactó al presentador fue el que contó India sobre un terrible suceso que vivió con el padre de una amiga. "Una vez vi a un padre de una amiga y le saludé. Estaba tumbado encima de una furgoneta. Se levantó y me apuntó con la pistola. Me quedé como...", recordaba India Martínez. La cantante explicaba así que momentos como éste o reyertas con armas blancas eran el día a día del barrio en el que vivió.

"Yo creo que nos ha hecho más fuertes. Nos ha hecho valorar las cosas desde la nobleza sin coger los malos hábitos y quedarnos con el respeto y con la parte luchadora, trabajadora. Lo aprendimos de nuestros padres. Ellos nos decían todo el rato que teníamos que salir del barrio como fuera. No querían ese futuro para nosotros", añadía la cantante sobre ella y sus hermanos. Por otra parte, India Martínez también confesaba en 'Mi casa es la tuya' que fue víctima de acoso escolar en el colegio. "Salías con ese miedo del colegio. Yo eso no lo he contado nunca pero era complicado. Lo viví durante once años. Me marcó bastante. Yo era una niña que además no era conflictiva e iba evitando todo eso. Era buena estudiante y me empecé a dar cuenta que eso creaba envidias", relató.

Mi casa es la tuya se hunde en audiencia

No son buenos tiempo para el programa de Bertín Osborne. El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla. Un dato que bajó notablemente con Nacho Cano, marcando un discreto 8% (1.012.000 espectadores.). Pero la cosa no acaba ahí, pues su entrevista con Verdasco bajó del millón de espectadores, con un 7.8% de share y 965.000 televidentes. LCon India Martínez la cifra ha mejorado muy poco en cuanto al share (7,9), pero la cifra de espectadores ha bajado a 963.000.