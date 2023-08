El día a día de las celebrities se sigue con lupa por sus hordas de seguidores, tanto para alabar sus outfits, envidiar su opulento estilo de vida o lanzar mordaces críticas a los influencers. Es el caso de Laura Matamoros, la hija del polémico excolaborador de 'Sálvame' que ha sido pasto de las críticas por acudir a una boda en estas condiciones.

Oleada de críticas

Laura Matamoros ha recibido una oleada de críticas tras contar que ha acudido a una boda con el pelo sucio. La hija de Kiko Matamoros y ganadora de 'Gran Hermano VIP' no se imaginaba la que le iba a caer al compartir en sus redes sociales un vídeo en el que 'invitaba' a sus seguidores a prepararse con ella para la ceremonia. Un vídeo en el que desvelaba que había ido al evento con el cabello sin lavar.

Hoy en día el tiempo lo es todo, y Laura Matamoros lo sabe muy bien. Ir corriendo de un sitio para otro y tener siempre el tiempo justo es lo que motivó a la influencer a hacer un 'Get ready with me' (prepárate conmigo) en TikTok para que sus seguidores vieran cómo se arregla lo más rápido posible para asistir a una boda.

Comenzó con el 'skin care routine' (su rutina de cremas hidratantes) para el que utilizó varios productos de limpieza, mascarillas, cremas y sérums, y continuó con el pelo y el maquillaje...siendo el peinado lo que más le costaría por la falta de tiempo. Por ello, optó por llevarlo sucio.

La hija de Kiko Matamoros decidió hacerse unas ondas de calor para darle forma a su cabello natural, pero antes utilizó por primera vez uno de los productos más utilizados en belleza: el champú en seco. Mechón a mechón, echó el producto sobre su cabello y rápidamente notó el cambio; pasó de tenerlo sucio a lucirlo con un aspecto mucho más fresco.

En Islas Mauricio

La 'influencer' estuvo después unos días con su madre, sus hijos y su hermano, Diego Matamoros, en la playa, pero ahora ha encontrado el momento para desconectar de la rutina en solitario. Para ello ha viajado hasta las Islas Mauricio, donde está disfrutando de la compañía de unas amigas. Eso sí, ni rastro de Benji Aparicio, que podría estar disfrutando ahora de la compañía de sus hijos. De hecho, la propia Laura Matamoros compartía hace unas horas la videollamada que había hecho con sus pequeños desde el paraíso. Esta publicación ha sido muy reveladora, ya que se ha podido comprobar que allí está sin su familia.

Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir la ruptura, lo cierto es que están haciendo vida por separado. Laura Matamoros ha querido desconectar de la etapa que está viviendo en un lugar paradisíaco antes de tener que volver a Madrid para preparar la vuelta al cole de sus hijos.