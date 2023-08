Amaia Montero, la excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y estuvo el año pasado ingresada durante un mes en el hospital. Sin embargo, poco se ha conocido desde entonces sobre su estado actual, y ha sido su exnovio, Gonzalo Miró el que ha avanzado algunos detalles sobre el estado de salud de la cantante.

Los últimos años de la cantante no han sido fáciles. Hace unos meses anunció que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde entonces, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Únicamente sus amigos y familiares han dado algunas pinceladas sobre cuál era el estado de salud de la que fue vocalista de "La Oreja de Van Gogh".

En un hospital de Madrid

La cantante y compositora Amaia Montero, en el foco mediático en los últimos meses por los rumores sobre su estado de salud y su situación anímica, ha sido operada recientemente en un hospital de Madrid, algo que ha vuelto a reactivar las alarmas.

Fue el pasado mes de octubre cuando la artista que revolucionó con ‘La Oreja de Van Gogh’ comenzó a preocupar a sus seguidores compartiendo en las redes sociales una fotografía que inquietó a muchos, dando paso a todo tipo de especulaciones que apuntaban a que estaba atravesando un mal momento.

Esa instantánea, además, iba acompañada de una sola palabra que terminaba por desatar la preocupación: “Destruida”.

Después de esa publicación, la cual eliminó, se supo que había ingresado en una clínica en Navarra, siendo a finales de noviembre de 2022 cuando reaparecía entre mensajes de apoyo y ánimo.

Buena forma

La cantante Amaia Montero, que había sacudido las redes sociales con fotos donde se evidenciaba su deterioro físico, ha "reaparecido" en un story compartido en su Instagram.

Amaia, muy saludable y elegantemente vestida, ha aparecido con su hermana y gran apoyo, Idoia, en una imagen en la que hay superpuesta la palabra Sisters (hermanas), a modo de título.

De fondo, y como banda sonora, suena la canción Mi persona favorita, cantada por Alejandro Sanz y Camila Cabello. Ambas hermanas aparecen agarradas de la cintura, con looks veraniegos y gafas de sol, y muy sonrientes.