El programa matinal de Antena 3 vuelve a fichar colaboradores. El magacín ha arrancado una nueva temporada con buenos datos de audiencia y estrenando colaboradores, algunos de ellos procedentes de Telecinco.

'Espejo Público' vuelve a ser referente en la franja matinal. Con el cambio de Ana Rosa Quinatan tiene la oportunidad de liderar las mañanas y robarle la hegemobía a Telecinco. Por ello, este espacio está reforzando a su equipo con llamativos fichajes y un cambio en sus contenidos.

'Espejo Público' ha cebado durante la mañana de este viernes, 8 de septiembre, la incorporación de un "fichaje bomba" a su equipo de colaboradores. En el tramo final del programa, el matinal de Antena 3 ha emitido un vídeo en el que ha desvelado que se trata de Gema López, que debutará el próximo lunes en el matinal para copresentar la sección dedicada al corazón junto a Susanna Griso.

"Uno de los motivos por los que acepta es porque quiere trabajar con la auténtica reina de las mañanas", ha asegurado Nando Escribano antes de dar paso a un vídeo en el que la propia López ha explicado cuál será su función.

"Hola a todos, soy Gema López y hoy vengo a contaros una supernoticia. A partir del lunes, nos veremos todos los días en la sección 'Más espejo' copresentando los temas del corazón. Susanna, prepárate porque nos vamos a desmelenar", ha avanzado la periodista.

Telecinco ya está a escasos días de echar toda la leña al fuego para intentar remontar su vuelo en su nueva etapa, marcada hasta ahora por el fin de la emisión de Sálvame en las tardes. Y precisamente en las tardes se jugará especialmente "los cuartos" la principal cadena de Mediaset. Porque para sustituir a Sálvame llegará, cambiando de franja horaria, la que era la reina de las mañanas: Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa tiene el reto por delante de ser quien vuelva a afianzar a Telecinco en la parrilla televisiva vespertina, compitiendo contra Sonsoles Ónega en Antena 3 y Jordi González en Televisión Española. Y ella misma lo ha dejado claro en unas declaraciones al medio especializado "El Televisero": "TardeAR será un fracaso si perdemos contra la competencia que tenemos. Perder contra Sonsoles o Jordi no me gustaría".

Apuesta fuerte así la presentadora y productora, que ha sido parte fundamental de la parrilla de Mediaset con su empresa Unicorn. Para Ana Rosa no hay opción a tener menos audiencia que "Y ahora Sonsoles" o "La Plaza de La 1". No concibe otra cosa que no sea ganar.

Se pone el listón alto Ana Rosa, con todas las incógnitas por resolver acerca de cómo funcionará su estilo y presencia en la franja horaria de la tarde, donde Telecinco acostumbró durante años a su audiencia a las formas agresivas y directas del Sálvame de Jorge Javier Vázquez.