Lola Lolita es todo un fenómeno en redes sociales. Según Forbes, es la mejor creadora de contenido. Tiene 21 años y con 14 publicó su primer vídeo cuando estaba en el instituto. "Salía por los pasillos con la cabeza agachada porque me gritaban, me decían cosas y me daba vergüenza", ha confesado en una entrevista con Pablo Motos en "El hormiguero" en la que ha hablado de su trabajo como influencer sin tapujos.

“Una vez, me salieron calvas, incluso. Todo tiene su parte buena y su parte mala, las redes también. Aunque yo creo que ahora a la gente le caigo bien porque antes no me mostraba como yo era, iba de buena, que no me reía…”. Con estas palabras ha descrito la alicantina cómo lleva el tema de los haters.

Su naturalidad es uno de sus puntos fuertes. Retransmite todos sus días a través de las redes sociales y ha logrado que la gente no se canse de verla. ¿Pordía vivir sin movil? Asegura que sí: “Me vendría muy bien para la cabeza, me iría a pasear y a respirar aire puro”. Porque es una joven pegada al teléfono. Es su herramienta de trabajo.

“Todos los días tengo que grabar, las campañas con marcas es lo que tiene que estar más perfecto, es lo más aburrido, y luego están mis vídeos diarios. Comparto mi vida, yo ni educo ni nada, yo entretengo. Mi equipo somos yo y mi móvil. El manager es mi madre y a no ser que tengas que hacer algo con un cámara, todo es con mi móvil”, explica sobre la dinámica de su trabajo.

La joven dejó su carrera de Publicidad en el primer año porque tuvo qué elegir entre continuar con su proyección meteórica en redes o seguir su formación. “Mi madre me decía que hiciera lo que quisiera, mi padre que acabara la carrera; al final hice lo que yo quise y me está yendo bien”, recuerda.

"Es todo súper falso"

El mundo en el que se mueve Lola Lolita es complicado. Hay mucha rivalidad y envidias "como en todos los sitios", aclara la alicantina. Sin embargo, sí reconoce que hay gente con "doble cara; es todo super falso". "Es mejor rodearte de un buen grupo de gente fuera de redes porque dentro son todo intereses”, confiesa.

Pero las redes le han dado muchas alegrías (no sólo económicas). Ha podido conocer a varios de sus ídolos. “Shakira fue como lo más guay, pero el que más me nerviosa me puso fue Maluma, obviamente”, apunta. Luego está Kendall Jenner: “Ella es intocable, es otro nivel y por casualidad nos pusieron casi juntas en el desfile, pero fue imposible conseguir foto con ella. Entonces me fui al baño y, como en muchas ocasiones, se me olvidó poner los pestillos, estaba cambiándome, desnuda y mi novio en la puerta me dijo que saliera rápido y allí estaba Kendall lavándose las manos… Ése fue mi momento”.