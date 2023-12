Tras el revuelo que levantó la entrevista de Ángel Cristo Junior en De Viernes, la siguiente en someterse a la entrevista de Santi Acosta fue Isa Pantoja, quien contó el drama que tuvo cuando se enteró de que había sido adoptada: "Me preguntó si me iba con ella".

Y es que Isa Pantoja se enteró de que había sido adoptada de la peor forma posible, en el colegio. Fue una compañera la que le dijo que era adoptada y obligó a su madre, Isabel Pantoja, a contarle toda la verdad, bueno, parte de la verdad.

"Me dijo que yo era una niña muy bonita y que no hablaba, me preguntó si me iba con ella, y yo la abracé", explicó Isa Pantoja. También le contó que sus padres habían muerto en un accidente, algo que se demostró que fue falso.

Y es que a los años entró en escena la madre biológica de Isa Pantoja, justo cuando la Pantoja entró en la cárcel. Sin embargo, Isa Pantoja creyó que su madre biológica sólo se estaba aprovechando de la ocasión, por eso no quiso escucharla. "Si hubiera venido cuando cumplí 18 años sí la habría escuchado", explicó.

Figura destacada

Isabel Pantoja se erige como una de las figuras más destacadas y reconocibles en el ámbito de la música española. Nacida en Sevilla, España, en 1956, ha sido una presencia polémica y destacada en la escena musical a lo largo de varias décadas.

Desde sus primeros años, Pantoja exhibió un talento innato para la música y el arte escénico. A los 19 años, inició su andadura cantando en eventos locales como fiestas y bodas. Sin embargo, fue su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78" lo que realmente la catapultó hacia la fama. Desde entonces, ha lanzado al mercado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria, Pantoja ha recibido reconocimiento por su voz única y su versatilidad para interpretar diversos géneros musicales, entre ellos la copla, la balada y el flamenco. Su talento la ha hecho merecedora de varias nominaciones y destacados premios, incluyendo el prestigioso Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Más allá de su éxito musical, Pantoja ha sido una figura controvertida en la sociedad española. Sus elecciones de estilo de vida lujoso y su participación en varios escándalos públicos, incluida una condena por evasión fiscal, han sido objeto de críticas. No obstante, su resiliencia y dedicación incansable a su carrera musical demuestran su capacidad para superar desafíos y mantenerse firme en el escenario artístico.