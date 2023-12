El Hormiguero se ha marchado de vacaciones por Navidad, aunque lo ha hecho por todo lo alto y a ritmo de ranchera gracias a Bertín Osborne. El cantante fue el penúltimo entrevistado del 2023 y, a pesar de que en septiembre ya había mantenido una conversación con Motos, había novedades en su vida como para conceder otra entrevista.

Bertín, de una forma u otra, siempre consigue estar en boca de todos. Su paternidad inminente y la relación que mantiene con Gabriela Guillén, madre de la criatura, le mantienen en el centro mediático hasta nueva orden; por no hablar del reciente cumpleaños de su ex mujer, Fabiola Martínez, que también le convierte en motivo de noticia.

Esta vez, sin emabrgo, se debe a un paso adelante que ha dado el actor en el mundo empresarial. Bertín ha compartido en varias ocasiones que, además, de al música, cuenta con varios proyectos personales con los que se ha lanzado al mundo de los negocios, y parece que ahora no es momento de parar.

El cantante acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo disco de rancheras y, donde presenta un hijo nuevo, deja otro por nacer. No serán sus famosos huevos; tampoco una marca de agua embotellada o un gazpacho; ni siquiera un nuevo programa de televisión. Osborne abordará un nuevo mercado del que él mismo confiesa no disfrutar: "Señoras y señores. Bertín Osborne tiene su propia colonia".

Olor a campo

En seguida Bertín desveló un hecho que descuadraba bastante a la audiencia, sobre todo viniendo de una persona como el mismo artista: "Es muy gracioso porque yo nunca uso perfume ni cosas de esas". Tanto es así que le tiene incluso cierto reparo a los ascensores por el olor del resto, aunque no precisamente por el de sudor: "¿Sabes cuando vas a entrar en el ascensor y te pegas el leñazo del que ha salido antes? Deja el ascensor con una peste a perfume...".

El perfume no es santo de su devoción y, sin embargo, cuando le pusieron la oferta encima de la mesa tan solo indicó que "perfume no, si eso colonia". Además, quiso dejar claro la línea aromática que tenía que seguir para oler de verdad a como olería Bertín, si es que este usara colonia: "Tenía que oler a campo, a romero, a tomillo. Que fuera suavita, que no fuera muy escandalosa".

Última invitada del año

El Hormiguero cerró el año con una invitada muy especial, Cristina Pedroche, que sorprendió con un atrevido conjunto de cuerpo entero con transparencias de arriba a abajo que dejaban al descubierto su ropa interior. A juego con el traje, La Pedroche optó por el color del Año Nuevo; y es que parece que la colaboradora del programa atrae la buena suerte antes incluso de que se desvele cómo será su vestido de este año.

El programa de Antena 3 quiso cerrar el año aumentando la expectación en torno a sus Campanadas, aunque la noche de antes ya habían conseguido convertirse en lo más visto con la entrevista al cantante.