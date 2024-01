Adara Molinero y su madre Elena Rodríguez son uña y carne. Desde que esta última entrase a concursar en GH DÚO, ha tenido muy presente a su hija. De hecho, la casa de Guadalix de la sierra fue el punto de partida de la meteórica carrera televisiva de la influencer al participar en el reality en su edición número 16.

Ahora es su madre la que ha decidido aceptar el reto y entrar a concursar en la segunda edición por parejas del reality para ajustar cuentas con Asraf Beno, su compañero de concurso y con el que tuvo sus más y sus menos cuando el marido de Isa Pantoja coincidió con Adara en Supervivientes.

Sin embargo, por el momento, ambos parecen remar a una y las chispas no han saltado aún entre ellos. Nada que ver con la relación que la madrileña mantiene con Ivana Icardi, otra de las concursantes del programa y archienemiga número 1 de la Molinero. Y es que con la argentina la madrileña ha protagonizado varios y sonados enfrentamientos. Tanta tensión se está haciendo insoportable para la madrileña que no ha dudado en ir al confesionario y hacer una petición urgente.

La vida en directo

Variante de su "hermano" mayor Gran Hermano, la versión DÚO nació en enero de 2019 en Telecinco. Una primera edición en la que estuvo al frente Jorge Javier Vázquez y en la que la dinámica a seguir era la ya conocida por la fiel audiencia del reality. Un grupo de personajes conocidos permanecen en una casa ubicada en Guadalix de la sierra, Madrid, en la que todo lo que ocurre en su interior es captado por las cámaras que se encuentran en la vivienda y gracias a las cuales, los espectadores son conocedores de primera mano de todo lo que ocurre. Sin embargo, los concursantes permanecen ajenos a lo que ocurre en el exterior, sin contacto ni información de amigos, familiares o de la imagen (una de las preocupaciones recurrentes de los habitantes de la casa) que transmiten a la audiencia.

Precisamente, esta, la audiencia, juega un papel decisivo sobre si un concursante sigue o no en la casa una vez este sale nominado por sus compañeros de aventura. Ganará el que llegue a la final y se gane el favor del público, quien con sus votos es el encargado de decidir quién se alza con la cuantiosa cifra final.

¿Adara en GH DÚO?

este martes Elena Rodríguez ha hecho un llamamiento a su hija Adara desde el confesionario. "Me creía que era bastante más dura de lo que soy. La verdad es que en un principio me está costando un poco, sobre todo las broncas. Es un poco agotador", aseguraba Elena. "No me he acostumbrado a eso", señalaba, entre lágrimas.

"¿Esto es un juego? ¿Es una realidad? Llamaría a mi hija y la preguntaría si esto es así... Yo quería vivir esto. Ella es como es pero creo que somos distintas, aunque ella me diga que nos parecemos un montón. ¿Podéis traérmela?", preguntaba Elena.