Lara Álvarez no parece encontrar su rumbo profesional. Desde que dejara Supervivientes, la presentadora ha pasado por los programas de humor con 'Me resbala' y ahora, había dado el paso a la música y el baile con 'La mejor generación', un concurso en el que la asturiana demostraba sus dotes artísticas subiendose al escenario. Sin embargo, esta última aventura profesional no parece haber gustado a la audiencia ya que según ha trascendido, el programa producido por Gestmusic se limitará a emitir las dos entregas que ya tiene grabadas y no renovará por una segunda temporada.

Progrma cancelado Después de la emisión de su segunda entrega, Mediaset ha decidido paralizar las grabaciones pendientes del programa presentado por Lara Álvarez, La mejor generación, tras registrar una bajada en la audiencia. El pasado lunes 15 de enero se emitió el segundo programa de este nuevo formato de Telecinco, que registró una media de 515.000 espectadores y una cuota de pantalla del 6,5%. La semana anterior la cuota de pantalla de La mejor generación fue un poco más elevada, alcanzando el 8,7%, y el programa sumó 742.000 espectadores de media. El formato, producido por Gestmusic, enfrenta a diferentes generaciones con el objetivo de decidir cuál es la mejor a través de la canción y el baile. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) Mediaset emitirá dos entregas más, ya grabadas, y decidirá si el programa musical se emitirá en un horario distinto o si directamente será cancelado, tal como ha explicado el periodista Rocco Steinhäuser. Lara Álvarez ha compartido a través de su perfil de Instagram su reacción a la noticia de la cancelación de su programa: "Baila, como si nadie te estuviera mirando. Ama, como si nunca te hubieran herido. Canta, como si nadie te hubiera oído. Trabaja, como si no necesitases dinero. Vive, como si el cielo estuviese en la tierra".