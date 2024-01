En la tercera gala de 'La mejor generación' las tres generaciones, 'Los strearmers', los 'Cassettes' y los 'Vinilos' se han enfrentado en las actuaciones con las décadas de los 50, los 70 y los 2000 para luchar salir vencedores en esta gala.

Primero se enfrentaban Maverick, Aníbal y Marta Sánchez en la década de los 70. Marevick hacía una gran versión de 'Superstition' de Stevie Wonder. Con 'Un beso y una flor' de Nino Bravo Aníbal sorprendía con su actuación. Y Marta Sánchez revolucionaba el plató al cantar 'Highway to hell' de ACDC. En este primer duelo vencía Marta Sánchez al conseguir 81 puntos, mientras que Marevick sumaba 33 puntos y Aníbal 21 puntos.

Tras esto llegaba el turno de la década de los 50 con Izan Llunas, Roko y Sole Jiménez. 'Campanera' de Joselito era el tema elegido por Roko, con el que emocionaba mucho a todos. Izan Llunas levantaba a todos de su asiento con el tema 'Great Balls of fire' de Jerry Lee Lewis. Y Sole Giménez sorprendía con su original versión de la canción 'Cuando vuelva a tu lado' de Dinah Washington. La vencedora de en esta década era Roko con 60 puntos, frente a los 39 puntos de Sole Giménez y los 36 puntos de Izan Llunas.

Y por último, era el momento de Pablo Carbonell, Marta Sango y Melody en la década de los 2000. 'Umbrella' de Rihanna era la canción que interpretaba Melody con una increíble puesta en escena. Pablo Carbonell no dejaba indiferente a nadie con su sorprendente actuación con 'La lista de la compra' de La cabra mecácina y Marta Sango cerraba la noche de actuaciones con una gran versión de 'Can’t Get You Out of My Head' de Kylie Minogue. Duelo en el que Marta Sango se hacía con la victoria con un total de 57 puntos, mientras Melody conseguía 53 puntos y Pablo Carbonell 25 puntos.

Con los puntos conseguidos durante la noche entre las actuaciones, los juegos y la prueba final en la que Ana Morgade para los 'Cassettes', Esperansa Grasia, para los 'Streamers' y David Fernández para los 'Vinilos' actuaban para conseguir los últimos 45 puntos.

David Fernández se convertía en el vencedor de la prueba y con estos puntos finales 'Los vinilos' conseguían convertirse en los vencedores de la noche, algo que Marta Sánchez, Sole Giménez y Pablo Carbonell celebraban con mucha alegría: "Estamos entusiasmados". "Por primera vez en 'La mejor generación' victoria para los vinilos. Ya era hora", entonaba Lara Álvarez.

Marta Sango gana la última batalla de la noche y se lleva el disco de oro para el equipo 'STREAMERS' 📱



⚡️ #LaMejorGeneración

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/d3MEEVnxGM — Telecinco (@telecincoes) 22 de enero de 2024

Problemas de audiencia

Pese a todo el espectáculo que rodea a La mejor generación, los datos indican que la audiencia ha dado la espalda al nuevo formato de Telecinco que presenta Lara Álvarez.

El programa firmó un escaso 4.7% (405.000 espectadores) una cifra aun más baja que la cosechaba Jorge Javier Vázquez con sus Cuentos chinos y por los que fue cancelado a la tercera semana en antena.