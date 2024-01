Fani Carbajo ha desvelado un nuevo secreto a sus seguidores, algo que hasta el momento no había anunciado. Hace pocos días, anunció que iba a tener un hijo con su actual pareja Fran Benito, con el que lleva menos de un año después de dejar a Christofer. A raíz de esta noticia, sus seguidores le han estado preguntando sobre muchos temas del embarazo.

Fani, también ha compartido en redes sociales y a través de MTMAD como está siendo el proceso y su día a día. Sin embargo, sus seguidores se han dado cuenta de un detalle que no se sabía. La exconcurstante de La isla de las tentaciones o Supervivientes compartió en sus redes sociales un video sobre cómo era vivir con una persona que padece TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Un detalle que pasó por alto muchas personas, pero que otras se lanzaron a preguntarle a Fani si tenía TDAH o a agradecerla por compartir cosas así y dar visibilidad a trastornos como este. Si por algo se ha caracterizado Fani desde sus primeras apariciones en televisión es por decir las cosas claras. En esta ocasión no podía ser menos y ha confesado que no se oculta ni se avergüenza por decir que padece TDAH.

Este trastorno se lo detectaron ya de mayor, con 33 años, por lo que durante su vida ha tenido que afrontar situaciones complicadas que no tenía cómo explicar. Por eso mismo, quiere que a su futuro hijo no le ocurra lo mismo, ya que, no es seguro, pero podría tener también TDAH.

Pero este no es el único miedo que tiene Fani. También confesó que su hijo podría desarrollar toxoplasmosis, una enfermedad leve, aunque hay casos en que se puede complicar, que desarrollan los fetos por el contacto de la madre con las heces de gato. Fani por el momento está tranquila. Pese a tener estos animales en casa, está teniendo máxima precaución.

Además, también ha señalado que una vez nazca el bebe, este riesgo desaparece, pudiendo tener una convivencia completamente normal con los animales.