Lydia Lozano se presentaba como el fichaje estrella del programa Mañaneros, presentado por Jaime Cantizano que se ha asentado en las mañanas de TVE. Después de su paso por Sálvame y su participación en el documental de Netflix, "Sálvese quien pueda", Lozano escogía este proyecto para continuar su carrera televisiva y los espectadores se mostraban muy contentos por volver a tener a la colaboradora con ellos.

Sin embargo, como llegó, se fue. Y es que de una semana a otra, Lozano dejó de asistir a las tertulias de Mañaneros sin dar ningún tipo de explicación. Los rumores comenzaron a surgir, alimentando cualquier tipo de teorías. Desde el programa tampoco dieron ninguna explicación, aumentando la intriga. Las dudas iban en aumento y surgían varias preguntas: ¿Ha abandonado el programa?, ¿Por qué lo ha dejado?, ¿Ha cambiado el programa por otro?.

Muchas preguntas y ninguna respuesta, hasta que se ha desvelado todo. Los peores temores de los seguidores de Mañaneros y, en especial, de Lozano, se disiparon de inmediato. Y es que, a la primera pregunta de si Lozano había abandonado el programa, la respuesta es no. Loza sigue siendo colaboradora de Mañaneros, pero ahora mismo afronta un nuevo reto dentro de la cadena.

El estreno de "Bailando con las estrellas" en Telecinco tuvo una gran acogida, algo que desde TVE van a intentar rivalizar con su propio concurso de baile. Lydia Lozano será una de las concursantes de "Baila como puedas", programa que presentará Anne Igartiburu y que llevará de vuelta a la televisión pública los concursos de baile.

Por ahora, están siendo las grabaciones del concurso y hasta que no terminen, Lozano no regresará al plató de Mañaneros como colaboradora. Las grabaciones del programa de baile, al tener un horario incompatible con el de Mañaneros, no le permiten asistir a los dos.

Lydia Lozano está regresando a la pequeña pantalla por todo lo alto. Después de unos cuantos años al servicio de Mediaset, afronta esta nueva etapa de la mano de TVE. Por el momento, ya aparece como colaboradora del programa de las mañanas y va a participar en un concurso. Sus seguidores esperan que estas apariciones sigan en aumento.