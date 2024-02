El hijo de Carmina Ordóñez, desahuciado: un colaborador de Así es la vida lo confirma

Hace unas semanas, Julián Contreras volvía a convertirse en protagonista de la actualidad gracias a una polémica entrevista de su hermano, Francisco Rivera, en la que aseguraba que no mantenía ningún tipo de relación con el hijo pequeño de su madre, Carmen Ordóñez. Unas declaraciones que devolvían a la palestra al coach, de 38 años, y sus problemas económicos.

Una situación que se complicaba tras la aparición de su ex casera, quien hacía pública su situación de adeudo tras impago por valor de, presuntamente, 30.000 euros. El hijo de Carmen Ordóñez y su padre, Julián Contreras, abandonaron la vivienda en febrero de 2023. El asunto ha terminado en los tribunales, y Contreras ha tomado una decisión: dejar Madrid definitivamente y trasladarse junto a su padre, muy delicado de salud, para comenzar una nueva vida.

En Telecinco confirman que ya no está en su casa

El programa de Telecinco 'Así es la vida' ha traído nuevas informaciones sobre la vida de Julián Contreras Jr. Lo que está claro es que el tercer hijo de Carmina Ordóñez y hermano de Fran Rivera y Cayetano tiene nueva vida, puesto que decidió hacer las maletas y mudarse a Cuenca junto a su padre, para de esta manera empezar desde cero. Pero, ¿está viviendo en Cuenca realmente o no?

Almudena del Pozo aseguraba en 'Así es la vida' la semana pasada que el propio Julián Contreras Jr. negaba rotundamente haberse ido a vivir a Cuenca: “Me dice que sigue viviendo en Madrid, que sí está mirando posibles destinos fuera de Madrid… y en esos destinos están principalmente los destinos de costa. Ellos se quieren ir hacia el sur, hacia un sitio con playa”. Este martes en 'Así es la vida, la colaboradora de Telecinco ha señalado que habló de nuevo con él hace dos días y "sigue manteniendo que no está en Cuenca. Llegados a este punto...".

Avilés, por su parte, asegura que Julián "ha sido muy torpe. Si él hubiera dicho: 'No quiero que saquéis dónde vivo, porque no tengo ganas de tener a la prensa...', yo lo respetaría". Y ha ido al grano: "Confirmo que me ha dicho que vive en Cuenca y que por favor no diga dónde vive". Pero ha matizado: "La realidad para que él no quiera que se diga dónde vive es que no quiere notificaciones judiciales".

Su regreso a ¡De viernes!

Cuando Julián Contreras reapareció en televisión para conceder una entrevista a '¡De viernes!', volvió a estar en primera fila del panorama mediático. Pronto salió el testimonio de una excasera, que aseguró haber tenido que iniciar un procedimiento de desahucio contra el invitado y su padre por impago de alquiler. El hijo de Carmina Ordóñez quiso responder.

A Julián le molestan todas las informaciones que han salido sobre él y su padre en las últimas semanas. La excasera asegura que Julián dejó la casa "hecha un desastre", con pertenencias olvidadas y que se marchó la noche antes de ser desahuciado. Julián se defiende, no entiende que esta información salga a la luz un año después y, según él, con mentiras.

"A mí, a nosotros, no nos desahucia nadie", mantiene Julián. Pero hay informes que anuncian el desahucio y un intento de prolongarlo. Dice creer en la justicia y se compromete a contar la historia con detalles, pero ahora no puede porque hay un procedimiento judicial que no quiere perjudicar. Pero algunos datos sí que nos ha dado.

Arancha interviene en directo para dar su versión, pero Julián se niega a hablar con ella (dice tenerlo firmado por contrato, pero Santi Acosta asegura que no les consta). Arancha se queja de que Julián alegaba estar en una situación vulnerable para no pagarle el alquiler, pero luego veía que hacía entrevistas, exclusivas y hasta publicaba un libro. Julián no entra a rebatir y dice que él, las cosas, las resuelve "en el juzgado".