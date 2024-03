Marta Peñate cuenta cómo evoluciona su embarazo: "En dos o tres meses"

Está claro que Marta Peñate, colaboradora de GH, quiere ser madre a toda costa. Por eso ha iniciado un procedimiento para quedarse embarazada que está relatando a través de las redes sociales según avanza. Y ahora, ha dado novedades: "En dos o tres meses".

Y es que tras un primer intento con resultado negativo, Marta Peñate pretende volver a intentarlo, aunque no podrá ser de inmediato. Antes tiene que hacerse unas pruebas y, si todo va bien, en dos o tres meses podrá volver a intentar quedarse embarazada, algo que está siendo toda una odisea para ella.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la colaboradora de GH cuenta que "he vuelto a la clínica después de mi resultado negativo del embarazo, que no estoy embarazada. Vamos, que lo sabe todo el mundo ya. El caso es que me han mandado nuevas pruebas, que si todo sale bien en dos, tres meses vuelvo a hacer otro intento. Nunca quedarse embarazada ha costó tanto. Bueno, sí, hija, a muchas mujeres como yo. Pero bueno, que esto es un recorrido largo, una lucha larga y no pasa nada. Una tiene paciencia, que no la tengo, pero la saco", cuenta en el vídeo.

