Reacción en Cadena sorprende con nuevas concursantes: ¿Qué ha ocurrido con los Mozos de Arousa?

Tarde complicada en Reacción en Cadena. En esta clase de concursos nunca sabes cuándo te van a sorprender, cuándo vas a dar el campanazo, o cuando tu participación peligra más de la cuenta. No sería la primera vez que presenciamos en un programa de este tipo la derrota de sus participantes más míticos.

En muy pocos casos el final es feliz. Lo cierto es que los botes millonarios solo se van a casa de contados participantes; el resto, o bien abandonan los programas con el dinero acumulado, o se conforman con haberse convertido en una figura histórica del formato.

De momento, los Mozos de Arousa firman su permanencia cada tarde en los platós de Telecinco y parece que no hay rival a la altura. No obstante, el último no ha sido un enfrentamiento fácil para ellos y su participación ha estado a punto de terminar.

A pesar de que 'complicidad ganadora' sea la prueba que mejor se les da, las 'Amigas de las Alpinas' parecen haber dado con una estrategia bastante efectiva que ha estado a punto de sacar a los tres jóvenes gallegos del programa. Ellas han sido las encargadas de abrir la prueba y han conseguido en el último segundo los ocho aciertos, lo que le ponía las cosas de lo más difíciles a los Mozos, que debían acertar nueve para ganar.

A punto de firmar la derrota

"Cuidado, porque aquí es donde los Mozos demuestran su táctica infalible", anunciaba Ion Aramendi tras el primer acierto. Incluso con palabras inventadas como "juntadora" los concursantes se han complementado para batir la marca anterior y demostrar de lo que son capaces.

No obstante, cuando parecía que todo iba sobre ruedas, a Borjamina se le atascaron un par de palabras y prefirió pasar dos veces consecutivas, agotando la mayoría de los comodines y dejando solo uno. A 29 segundos del final, los concursantes estaba a solo una palabra del empate, pero un lapsus en la pronunciación de Bruno Vila provocó el primer fallo del equipo.

Restado el fallo, tenían 23 segundos por delante y tres palabras para ganar. A pesar de las complicaciones, los Mozos de Arousa demostraron su complicidad para finalmente proclamarse ganadores de la prueba.