La audiencia frena la expulsión de uno de los mozos de Arousa: "No me voy a disculpar"

No siempre llueve a gusto de todos. La participación de Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas' está suponiendo todo un reto al que le requiere mucho esfuerzo enfrentarse. En primer lugar, porque su fichaje por el concurso de Telecinco le obligó a tener que busca un piso en Madrid y abandonar temporalmente su Galicia querida. En segundo, porque bailar no se le da también como vencer a la 'complicidad ganadora' en Reacción en Cadena, programa en el que se desenvuelve como pez en el agua.

Pese a todo, y después de recibir las críticas más duras por parte de los jueces, sigue resistiéndose a la expulsión. ¿Cómo es esto posible si el jurado lleva varios programas recriminándole que no está al nivel del concurso? Pues porque cuenta con el factor más importante para la supervivencia en el formato: el favor del público.

Un nuevo revés

Tras superar la barrera de los tres millones de euros en el programa conducido por Ion Aramendi, Bruno Vila cambió de plató para enfrentarse a su prueba de la semana: un pasodoble con el que superar el enfrentamiento que mantuvo la semana anterior con los jueces.

Su vida ha cambiado mucho durante los últimos años y es consciente: "La fama es como las rosas: es muy bonita, pero tiene sus espinas". Además, antes de su actuación confesó que no estaba pasando un momento por fácil en lo personal: "La fama es como las rosas: es muy bonita, pero tiene sus espinas".

Por otro lado, tampoco se ha cortado en opinar acerca del motivo por el que sigue en el programa: "Yo cumplo con las reglas del juego. El jurado vota y el público vota, pero yo no tengo que pedir perdón por seguir en el concurso, no tengo la culpa".

Una actitud diferente

Bruno ha subido al escenario con un humor diferente: "Esta semana he cambiado mi actitud porque estas dos semanas no he estado en mi mejor momento". No obstante, los jueces saben queel concursante no está disfrutando todo lo que podría durante sus actuaciones: "Olvídate de nuestras valoraciones y disfruta del baile".