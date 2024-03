Tamara Gorro vuelve y habla de la dura perdida que ha sufrido: "Huérfana"

Tamara Gorro parece haber desaparecido de la primera línea mediática. Tras su separación de Ezequiel Garay, la excolaboradora de televisión ha vuelto para actualizar cómo se encuentra tras sufrir una dura pérdida. La muerte de su abuelo al que estaba muy unida ha supuesto un punto de inflexión para ella y por eso ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra y cómo planea hacer frente a este complicado momento.

Con la voz entrecortada y la emoción a flor de piel, la extronista se abre en Instagram y asegura que se siente "huérfana".

Dura pérdida

Tamara Gorro reaparece tras la muerte de su abuelo con un desgarrador mensaje. La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado casi una semana ausente de sus redes sociales, haciendo frente a la dolorosa pérdida de la que para ella era una de las personas más importantes de su vida.

Con la voz rota y tratando de no quebrarse, la que se diera a conocer en televisión como pretendienta y posteriormente tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' habla a través de sus redes de la soledad y tristeza que siente tras su muerte. Para la mostoleña su abuelo era mucho más que eso. "Yayo era tu título, pero padre tu papel", dice a través de sus redes sociales, donde ha confesado sentirse "huérfana" tras la pérdida.

Estos seis días se han hecho para ella eternos. Sin embargo, la modelo ha querido armarse de valor para rendir un último homenaje a "una de las personas que más amaba en este mundo". Una persona tras cuya pérdida Tamara Gorro espera no sentirse perdida: "Seguiré tus consejos pero guíame, por favor. No me sueltes nunca", ha pedido al cielo.

La mamá de Shaila y Antonio, los dos hijos que la extronista tuviera fruto de su relación con Ezequiel Garay, ha compartido en sus redes sociales un precioso vídeo en el que se pueden ver numerosos de los bonitos momentos de los que pudo disfrutar junto a su abuelo antes de su fallecimiento.