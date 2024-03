Bombazo televisivo: Marta Riesco dará la sorpresa como reportera de Supervivientes

Marta Riesco ha sabido sobreponerse a la crisis que sufrió tras ser despedida de Mediaset y cada vez se muestra más optimista con las propuestas laborales que le llegan. Ahora mismo, la reconvertida en influencer no abandona su faceta como reportera y, aunque sea desde nuevos formatos, continúa ejerciendo de la profesión de sus amores.

En esta ocasión, Riesco ha movido ficha para acercarse un poco más a la que fue su casa antes del despido. A partir de ahora, la influencer hará un repaso semanal del reality que acaba de volver a Telecinco dando su opinión acerca del concurso de cada participante.

'Falso Calleja'

Marta Riesco ha inaugurado su "chapavivientes" aclarando que, a pesar de que antes el programa no era de su agrado, le había empezado a gustar. La primera víctima de Riesco fue Kike Calleja, al que ella misma llamó 'Falso Calleja'.

"Voy a empezar diciendo que me parece un falso, que es una persona que conmigo se ha portado fatal porque cuando pasó todo mi 'boom' de mi exrelación yo tenía mi relación personal con compañeros de profesión y precisamente por eso entré a ciertas cosas que me pidieron por favor y por ese compañerismo contesté a ciertas cosas", comenzó explicando la reportera. No obstante, Riesco quiso aclarar que guarda buen recuerdo de su mujer.

Riesco rememoró varios momentos en los que sintió la traición de su compañero de profesión tras haber hecho varios favores por él. "Hace poco coincidimos en un desfile y él bajó la cabeza para evitar saludarme y evitar tener algún contacto conmigo porque estaba la prensa, cuando hasta mi despido me hacía la pelota en innumerables ocasiones".

Riesco fue contundente con la moraleja: "No se puede hablar mucho en esta vida porque escupes y te cae" y reveló que Supervivientes era un reality de lo más cotizado hasta por los reporteros.

Tras desfogarse al contar su experiencia con Kike Calleja, Riesco se levantó con el móvil lleno de mensajes. Al margen de todo, la influencer continuará con esta sección en su cuenta de Instagram.