Fabiola se separa de su pareja: "Lo único que quiero es verte brillar"

Poco le ha durado la aventura en pareja a Fabiola Martínez dentro de 'Baila como puedas'. La exmujer de Bertín Osborne vivió anoche un duro varapalo que incluos le derritió en lágrimas al hacerse pública la decisión del concurso de que el primer expulsado fuera su pareja de baile.

A pesar de dar el callo durante toda la semana en los ensayos, finalmente la pareja fue la que menos convenció a la audiencia. La aventura, que había comenzado una semana antes, llegó a su fin muy pronto para este bailarín de 18 años, a pesar de haber comenzado el programa entre los cinco mejores tras la prueba exterior

Una dolorosa expulsión

Iván Guijo solo cosechó 20 puntos y fue el elegido para abandonar en primer lugar los platós de la cadena oública, tras no contentar al jurado co su versión de 'TQG', la celebérrima canción de Shakira y Karol G. "No es justo, él ha hecho todo lo posible para que yo pueda estar a su altura. Es muy buen bailarín, muy bueno como persona, tiene mucha paciencia. En esta coreo lo que ha fallado he sido yo, la que no ha estado a la altura he sido yo; tendría que ser la expulsada", dijo entre lágrimas la ex de Bertín Osborne, cuyo propósito en el programa es precisamente "darse a conocer por quién es ella".

"Espero que le deis la oportunidad y el lugar de abriros todo el mundo para conocer a Fabiola, porque es una persona increíble", expresó el bailarín entre lágrimas. Además, Iván fue consciente de que le tocaba el turno de abandonar el programa: “La edad a veces se nota, no dejo de tener 18 años”.

¿Cómo funciona el concurso?

La competencia directa de 'Bailando con las Estrellas' tiene un funcionamiento algo distinto, puesto que son las estrelllas las que eligen a sus compañeros de baile. Tal y como cuenta la página de RTVE, durante la primera emisión todos los atistas dijeron que sí a los famosos que les habían elegido, lo que nos dejó el siguiente resultado: Sabrina y Nick; Maestro Joao y Sandra Ly; Álvaro Muñoz Escasi y Ana; Ana Guerra y Alba: Jaime Astrain y Santiago; Fabiola e Iván; Colate y Esther; Lydia y Vachiano.