Cambios ITV: el detalle que se empieza a mirar con lupa en los 4x4 de tracción permanente

La ITV por tipo de vehículo es distinta y tiene en cuenta distintas especificaciones. Con la ITV para todoterrenos hay que tener presente varios aspectos a la hora de presentarse en una estación ITV para pasar la ITV.

La inspección técnica de vehículos o revisión técnica de vehículos es un tipo de mantenimiento legal preventivo en que un vehículo es inspeccionado periódicamente por un ente certificador, el cual verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones contaminantes que le sean aplicables.

Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo: pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogidos examinen al detalle cada parte del coche para que este sea apto para la circulación. Desde las luces, hasta los neumáticos, todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otros dos años.

¿Qué pasa con los todoterrenos?

Tal y como informan desde la web especializada Servicios ITV, "si tu todoterreno es de uso particular puede que el fabricante lo haya catalogado como turismo. Sin embargo, si el fabricante considera que el vehículo no puede ser un turismo, estará catalogado como vehículo industrial. Por eso, deberás mirar primero el libro del fabricante o la ficha técnica del vehículo para saber cómo se categoriza tu vehículo, ya que entre los tipos de todoterrenos en el mercado hay algunos que se categorizarán como turismo y otro como vehículo ligero. Se entiende como turismo el vehículo destinado al transporte de personas que tenga cuatro ruedas y nueve plazas incluyendo al conductor. En el caso de los vehículos ligeros, son los destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada que no supere los 3.500 kilos. Existe la opción de que los fabricantes categoricen el todoterreno como vehículo mixto adaptable. Este tipo de vehículos se destina al transporte de mercancías y personas, que puede ser simultáneo o no. El máximo de plazas es de 9 incluyendo al conductor, pero tiene la ventaja de que se puede sustituir la carga por personas mediante la adición de asientos. En la actualidad la mayoría de fabricantes tiene homologado el vehículo para las dos clasificaciones. Cuando vas a comprar un vehículo de estas características, como puede ser un todoterreno o una furgoneta, se le asigna la categoría 3100 (vehículo mixto) o la categoría 1000 (turismo) depende de las necesidades del comprador. Sin embargo, está bien que preguntes antes de finalizar el proceso de compra para que todo quede claro antes de salir del concesionario".

Atendiendo a esta categorización de todoterrenos, el plazo para pasar la ITV de todoterrenos también será distinto, ya que se basará en los criterios de los turismos o de los vehículos ligeros para ello.