Reaparece Carmen Borrego para sentenciar la polémica con Arrocet: "¿Mentíamos a mi madre o la teníamos abandonada?"

Carmen Borrego ha vuelto a declarar delante de los micrófonos después de que Gabriela Arrocet saliese a contar su versión de los hechos sobre los años en los que su padre, Bigote Arrocet estuvo saliendo con María Teresa Campos. Ante estas declaraciones que hizo Gabriela Arrocet en '¡De Viernes!' ha tenido que salir Carmen Borrego a especificar y contar su versión.

"Solo le pediría a esta familia que se pongan de acuerdo", empezó señalando ante la falta de concordancia entre las palabras de Edumndo y las de Gabriela. "El padre dice que no estábamos y ella que estábamos calentando a mi madre. Pónganse de acuerdo ¿Malmetíamos a mi madre o la teníamos abandonada?", expresó de forma irónica.

Ademas, Borrego no pudo dejar pasar la oportunidad de contestar a Gabriela de forma directa ante la acusación que le hizo, llamándola tóxica. "Que lo digan mis compañeros, yo no lo considero. No dijimos muchas cosas por no hacer daño a mi madre, fíjate lo poco tóxicas que hemos sido".

Las últimas semanas de Carmen Borrego

Carmen Borrego ha desaparecido de un día para otro. La hermana de Terelu Campos ha pasado de ser el foco de todas las cámaras y micrófonos del corazón a dejar de lado toda polémica y ausentarse de los programas y concursos de la vida de la farándula. Desde que se anunciase su participación en Supervivientes, la hija pequeña de María Teresa Campos ha revolucionado el formato, como una de las participantes estrellas de esta edición.

Sin embargo, su aventura en Honduras se quedó en nada. Desde el primer momento, Borrego sufrió como la que más. Primero fue el salto en helicóptero, el cual se demoró varios minutos ante las dudas de la concursante. Luego fue el calor y la exigencia de las pruebas físicas. Y por último, fue la falta de alimento y la salud la que condenaron a la concursante. Tras un par de semanas y por recomendación médica, abandonó Supervivientes.

Su retirada de vuelta a Madrid se vivió como una derrota del formato, aunque luego ya se vio que no fue así. Ante la sorpresa de todos, lo que le esperaba a Borrego en Madrid era casi peor que lo que había dejado atrás en Cayos Cochinos. Horas antes de su llegada, su hijo José María lanzó una exclusiva con su pareja Paola Olmedo en la que anunciaban su separación y ponían a Borrego en el centro de las culpas por las que la pareja ha tenido que romper.

Unas acusaciones que salpicaron a la familia Campos durante varios días. Pocos días después de enfrentamientos en los platós, se sumó Edmundo Arrocet para corroborar la versión de José María, un movimiento que fue tachado desde el otro bando como oportuno y con el que solo se busca sacar algo de provecho, ya sea relevancia o dinero.