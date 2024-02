Hay mensajes que, pese a ser deseadísimos por los usarios, se dejan caer por las bandejas de entrada de manera ilícita. Sin embargo, el grueso de la población no tiene por qué conocer los métodos que los ciberdelincuentes utilizan para estafar a los usuarios. Que llegue un mensaje del SEPE a nuestros dispositivos móviles no debería ser algo raro, sobre todo si estamos a la espera de alguna notificación importante.

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre una estafa en circulación que llega a los correos electrónicos bajo el remitente "Justicia de Trabajo". Pues bien, se trata de un mensaje falso que trata de robar nuestros datos personales. Es un nuevo caso del llamado "malware", también conocido como "software malicioso", que consiste en un programa informático que daña nuestros dispositivos electrónicos al descargárnoslo. Este tipo de programas maliciosos suelen utilizarse para varias cosas: robo de credenciales, obtención de acceso a datos confidencials, o chantaje con el control de dispositivos.

Formas de detectarlo

Tal y como informa esta publicación de Twitter de la Guardia Civil, este mensaje llega "con el pretexto del envío de una notificación de un supuesto proceso laboral". Si abres el correo de electrónico por accidente no hay ningún problema, puesto que el peligro está en el archivo que manda descargar. ¿Cómo puedo saber si el mensaje que me ha llegado a la bandeja de entrada es malicioso o fiable? Este es el mensaje de cuerpo:

"Por medio de la presente, y en cumplimiento de las le notificamos acerca del proceso laboral identificado con los siguientes datos: número del proceso; clase judicial: solicitud de pago; órgano competente; fecha de actuacion; tipo de distribucion. Para descargar el proceso en formato PDF, haga clic en el siguiente enlace: Descargar PDF. Le solicitamos que tome conocimiento de la presente notificacion en el plazo establecido por la ley. Quedamos a su disposicion para cualquier consulta o aclaracion adicional que puedan necesitar. Para confirmar o recebimento deste e-mail, pedimos que responda a esta mensagem mencionando o seu nombre".

En la página web de la Guardia Civil califican este servicio con riesgo alto. Para aquellos que hayan recibido el correo pero no han pinchado el enlace, la institución recomienda marcarlo como spam y borrarlo de la bandeja de entrada. Sin embargo, si has descargado el archivo pero no lo has abierto, bórralo cuanto antes y elimínalo también de la papelera.

Qué hacer si lo he abierto

No obstante, si has abierto el archivo descargado, la recomendación es mucho más amplia.