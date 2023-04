Carlos Latre ha presentado en el madrileño teatro Apolo la función 250 de su espectáculo 'One man show' y, como no podía ser de otra manera, Lolita Flores no se ha querido perder una noche tan especial para su compañero en 'Tu cara me suena': "Le quiero mucho, es un crack, un artista estupendo, una bellísima persona y un compañero súper generoso. Se lo ha currado mucho, le tengo mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración y vengo a celebrarlo con él".

Lolita "poseída" en la inauguración del museo de su madre A la última con unos cómodos pantalones vaqueros y una moderna bomber de lentejuelas doradas, la cantante cumplirá 65 años el próximo 6 de mayo y está en uno de los mejores momentos de su vida, no ha dudado en confesar cuál es la clave de su 'eterna juventud' que, aunque la genética cuenta, asegura que "mi trabajo me cuesta". "Me cuido mucho, sobre todo en la comida, hacer ejercicio, dormir bastante... Eso es principal" reconoce, afirmando que no hay trampa ni cartón en su gran estado de forma. Además, Lolita desvela que "ser abuela me ha dado mucho dolor de lumbago pero también mucha vitalidad". "Tengo dos nietos maravillosos -Noah y Nalah, hijos de Elena Furiase- que los disfruto. Me duele el lumbago al otro día, pero cuando estoy con ellos no me duele nada" añade. ¿Tiene algo que ver el amor en el gran momento que atraviesa? ¿Hay alguien que ocupe su corazón? La artista 'pasapalabra', aunque sí bromea al asegurar que su corazón "está estupendo con el Omega 3 que tomo y omega 6, me funciona divinamente" Museo Hace tres semanas que se inauguró el museo de Lola Flores en Jerez y, como nos ha contado Lolita, tanto Rosario como ella están felices porque su madre tenga un sitio por fin en su tierra "que era lo que ella quería": "Hemos hecho el museo chiquitito que mi madre quería, por supuesto, que va a ser itinerante, vamos a ir cambiando las cosas, durante equis tiempo. Su ropa, zapatos, trofeos, su vida en una casita como ella quería. Estamos felices. La gente está yendo, disfrutando, hemos tenido muy buenas críticas, a la gente le ha gustado porque lo hemos hecho de corazón".