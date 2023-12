Las entrevistas que ha concedido Ángel Cristo Jr en televisión hablando del famoso chantaje de su madre al Rey Juan Carlos I han supuesto un auténtico huracán mediático porque por primera vez conocemos cómo se llevó a cabo y cuál fue el material que utilizó la vedette para chantajear al jefe del Estado.

Hace unos días, hablábamos con Gloria Serra y le preguntábamos sobre este tema y nos aseguraba que "creo que nos lo merecíamos saber porque sí que ha atentado contra algo que es muy importante, que es la ética y el comportamiento" porque "si la institución debe ser modélica, debe serlo también la persona que ostenta la máxima responsabilidad".

Además, dejaba claro que "la parte más chusca de toda la historia, más tremebunda" es que Ángel Cristo fuese quien hiciese las fotografías y grabase a su madre en actitud cariñosa con el emérito "pero no me extraña, en ese contexto, ¿qué podía hacer esa mujer para protegerse?".

La periodista nos comentaba que Bárbara "Era solo una mujer viviendo una relación absolutamente fuera de la norma y muy poco protegida porque ese punto de abuso, de impunidad, a mí me ha dejado bastante tocada". Eso sí, también nos desvelaba que "después de todo lo que hemos ido sabiendo sobre esa monarquía y lo que se consintió, no me ha sorprendido tampoco".

Cogiendo distancia de aquella época, Gloria cree que "tenemos que centrarnos en el presente, es decir, que la actual institución, el actual jefe de estado, sea realmente modélica" y no tiene ninguna duda de que "la Casa Real está intentando hacerlo así y ahí nos tenemos que centrar. El pasado, insisto, debemos conocerlo, pero yo a estas alturas, tampoco espero grandes explicaciones ni excusas por parte del rey emérito".