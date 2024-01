Selena Gomez está enamorada de nuevo y no le importa gritarlo a los cuatro vientos. La cantante y actriz inició un romance con el productor musical Benny Blanco hace unos meses (no está claro cuántos, pero hay imágenes de los dos juntos el pasado mes de julio por el 31 cumpleaños de la protagonista de 'Los magos de Waverly Place'). Los rumores comenzaron en las redes sociales y Gomez no tardó en confirmar que eran ciertos. “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado”, defendió la intérprete públicamente.

Esta relación ha sido muy cuestionada en las redes sociales, ya que hace unos años el rapero criticó en una entrevista a su actual novia. No obstante, parece que esto ya está olvidado entre ellos y la ex chica Disney ha tenido que salir a defenderlo en más de una ocasión. "Este es mi momento más feliz. Pero nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy harta. Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estén en mi vida en absoluto", arremetió la artista, muy cuestionada últimamente por su elección de pareja. Ahora ya acuden juntos a grandes eventos como los Globos de Oro o los premios Emmy.

Productor musical

Benny Blanco nació en el estado de Virginia en 1988 (actualmente tiene 35 años, cuatro más que Gomez). Sus inicios en la música llegaron de la mano del rap, cuando comenzó a componer canciones en su habitación y unirse a compositores en estudios de Nueva York y Los Ángeles. Poco a poco se fue abriendo camino hasta colaborar con artistas como Camila Cabello, Kesha, Calvin Harris, BTS y Ed Sheeran. También con Britney Spears, en la producción de 'Circus', o Katy Perry, en 'I kissed a girl' y 'Hot & Cold'. Gracias a estas uniones ha sido nominado hasta once veces a los premios Grammy.

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron en el estudio en 2014, cuando produjo su canción 'Same Old Love', y más tarde, en 2019, 'Single Soon' y 'I Can't Get Enough', también junto a J Balvin y Tainy. El músico también es amigo y productor habitual de Justin Bieber, expareja de Selena, desde que comenzaron a trabajar juntos en 2009. De hecho, en 2020 publicaron juntos la canción 'lonely', del último disco del canadiense. El cantante de 'Baby' y su ex finalizaron para siempre su complicada relación en 2018, cuando Bieber se casó con Hailey Baldwin. No se sabe en qué punto se encuentra actualmente la relación entre Justin y Benny.

El productor también ha producido sus propias canciones. Uno de sus temas más populares y con más reproducciones es 'Eastside', con Halsey y Khalid. Y tiene un disco, 'Friends Keep Secrets', lanzado en diciembre de 2018. Asimismo, más allá de su faceta musical, el próximo mes de abril lanzará su primer libro de cocina, titulado 'Open Wilde: A Cookbook for Friends'.