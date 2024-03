Preocupación por la salud de la ganadora de Gran Hermano, en urgencias: "Muy mal cuerpo"

Lucía Sánchez se ha visto obligada a visitar las urgencias del hospital tras pasar unas noches imposibles. En esta ocasión no ha sido su hija la encargada de no dejarle pegar ojo, sino "una tos malísima" de la que no parece recuperarse.

La salida de Gran Hermano Dúo con el maletín de ganadora bajo el brazo no ha sido tal y como esperaba. Nada más abandonar Guadalix de la Sierra, la influencer, que se dio a conocer tras su participación en La Isla de las Tentaciones, cogió el primer AVE disponible para volver con su familia y, sobre todo, con su pequeña Mía.

Ahora, Lucía ha tenido que pasar unas cuantas horas en el hospital, aunque ha querido quitarle importancia al asunto para que sus seguidores no se preocuparan: "La cita para mi médico más cercana era para el 25 de marzo... no estoy tan grave pero qué remedio que pasarme por urgencias". Además de la tos, la influencer tenía "muy mal cuerpo", así que ha preferido asegurarse y acudir al especialista, que le ha recetado unos antibióticos para su pronta recuperación.

Ganas de volver a casa

Lucía Sánchez vivió una gran evolución durante toda su participación en Gran Hermano Dúo, pero si hay algo que la concursante tuvo en la cabeza fue a su familia. Encantada de volver a casa, los primeros días los pasó totalmente centrada en su familia. Después, Sánchez volvió a su vida normal y a generar contenido tanto en sus redes sociales como en su canal de Mtmad, donde habló sobre esta experiencia.

En su espacio en la plataforma de Telecinco ha desvelado cuáles son sus planes para el futuro, ahora que ha ganado su primer reality -el segundo en el que se participa, pero el único con retribución económica-. También ha querido hablar del famoso vídeo en el que se reencuentra con su hija, ya que su pequeña, a mitad de camino, salió corriendo en dirección contraria: "Empezó a darme besos, pero yo cuando la dejé no era tan cariñosa... Ahora tiene como un miedo a que me vaya...".

¿Qué hará con el dinero?

En este vídeo, la influencer ha compartido lo que hará con el dinero; en total, 50.000 euros. "Cuando gané dije lo que quería hacer con el dinero, pero todavía no he hecho nada. Digo una cosa con claridad: Yo no ayudo para poner una historia en Instagram para hacer una histoira de Instagram", comentó Lucía acerca de su comentario de que quería usar una parte para causas sociales.

Tampoco dejó de lado lo que hará con el dinero restante que, aclara, no será muy grande: "Hacienda ya se lleva como 20.000 euros. Yo de aquí a un futuro quiero adquirir por lo menos una o dos casas más para alquilar porque sabemos que lo de las redes sociales no son para toda la vida. Mi próximo objetivo es comprarme otra casa".