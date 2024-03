Así fue el "affaire" entre Kike Calleja y Terelu Campos: "En un momento muy sensible"

Tras su separación 'forzosa' de Carmen Borrego con el cambio de grupos en 'Supervivientes 2024', Kike Calleja está estableciendo lazos con sus nuevos compañeros, intentando quitarse la etiqueta de 'Kikerdomo' que algunos le han puesto por su servilismo con la hija de María Teresa Campos.

El tertuliano se ha sincerado con Javier Ungría y, por primera vez, ha revelado toda la verdad sobre el 'affaire' que tuvo con Terelu Campos hace años -ahora son íntimos amigos- y del que no había hablado públicamente hasta ahora, confesando que la presentadora fue su 'tabla de salvación' en su peor momento.

"Mi madre va a hacer once años que falleció y ese es el mayor golpe que me he llevado en la vida. Y entonces me descontrolé y no encontraba mi camino. Me volqué en mis amigos, salía mucho por las noches* Y conocí a Terelu", ha relatado, confesando que tanto él como la madre de Alejandra Rubio estaban viviendo un bache personal y se apoyaron mutuamente: "Ella estaba saliendo del cáncer, en un momento sensible, y nos hicimos muy amigos".

"Salíamos mucho"

"Salíamos mucho, íbamos a cenar, nos lo pasábamos genial, y a mi me dio la vida ese tiempo. Terelu me salvó de esa tristeza que yo tenía y yo se lo dije siempre. Nos ayudamos mutuamente. Luego hice el libro de sus memorias con ella, y descubrí que su padre había fallecido el mismo día y el mismo mes que mi madre" ha desvelado presumiendo de su especial conexción con ella.

Una "historia" que ha revelado que fue "muy bonita" pero que terminó poco después porque, como ha asegurado, "decidimos que no iba a ningún lado". "Desde entonces siempre hemos tenido un vínculo muy especial, ahora somos íntimos amigos. Se ha hecho muy amiga de mi mujer y a mi eso me hace muy feliz" ha reconocido, confesando que ahora considera a Terelu parte de su familia.