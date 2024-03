Beltrán Lozano se sincera sobre su relación amorosa: "Me ha aportado lo máximo"

Siempre tan discreto con su vida privada, Beltrán Lozano hace apenas apariciones públicas y cuando se deja ver, en muy pocas ocasiones habla de su vida privada.

El modelo está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales de su vida. De lo más enamorado de Daniela Figo, ya suman más de tres veranos juntos, pero lo cierto es que son muy pocos los detalles que han trascendido de su relación sentimental.

Además, Beltrán es uno de los primos del Rey Felipe VI que más discretos se ha mostrado siempre a la hora de hablar de las polémicas que han rodeado a la familia real... de hecho, él que tiene una amistad muy cercana con Victoria Federica, siempre ha preferido quedarse al margen con las noticias que ha protagonizado la hija de la Infanta Elena.

Orgullo

En este contexto, hace unos días pudimos hablar con Beltrán y, sorprendentemente, nos aseguraba estar muy orgulloso de ser primo del Rey Felipe VI cuando le preguntamos por este: "Siempre, por supuesto".

Además, en cuanto a su relación sentimental, destacaba que no se separa de su novia: "No voy a ningún lado sin Daniela. Me ha aportado lo máximo, estoy encantado, encantado, el amor es bonito, el amor existe y el amor bien llevado y con respeto hacia la otra persona, pues perdura".