Laura Escanes se pronuncia sobre su relación con Risto Mejide y rechaza la dieferencias de edad: "Tienes que renunciar a muchísimas cosas"

Laura Escanes ha vuelto a dar la vuelta a las redes sociales. Tras todas las polémicas surgidas a raíz de su ruptura con Álvaro de Luna, esta vez ha vuelto al primer plano mediático tras ofrecer unas declaraciones acerca de las diferencias de edad entre parejas.

Precisamente Escanes habla desde la experiencia propia, puesto que en el momento en el que la influencer se dio a conocer mantení una relación con Risto Mejide. Laura y Risto mantuvieron una relación de siete años que comenzó cuando ella tenía 19, y él, 41.

Acerca de estos 22 años de diferencia ha hablado la influencer como parte del podcat 'El Sentido de la Birra'. "Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable, si hay amor no pasa absolutamente nada. Ahora pienso que no", razonaba Laura Escanes.

La influencer fue más allá: "Hay muchos factores que sí que afectan y uno de ellos es el momento vital. En el momento en el que coincides en el mismo momento vital porque los dos queréis viajar, porque los dos queréis ser padres... pero cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. Ha vivido infinidad de cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes", contaba la influencer.

Desde su punto de vista, pesan las renuncias en este tipo de relaciones: "Tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja y la otra persona a lo mejor también, no estoy hablando solo de mí, es de las dos partes. Creo que eso, al menos en mi experienica, llega un momento en el que ya no te hace feliz. Hay muchos momentos de ahí que te van alejando y creo que es mucho más fácil que eso suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay".