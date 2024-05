Asturias está entre las comunidades que buscan principalmente que sus estudiantes aprueben y saquen notas altas en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) antes que evaluar que estén bien preparados. Es decir, prioriza la competencia con otras comunidades frente la excelencia educativa.

Así figura en un estudio de la plataforma Escuela de Todos –aglutina a 15 asociaciones de toda España– que sostiene en líneas generales que el sistema actual "no es el idóneo" para garantizar el acceso en igualdad a todas las universidades porque "no refleja el correspondiente nivel de asimilación de competencias y contenidos; una misma calificación no equivale a un mismo nivel de conocimientos (según la comunidad autónoma de la que se trate) y facilita la obtención de calificaciones superiores al nivel real del alumnado".