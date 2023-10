Marta Riesco ha rehecho su carrera alejada del foco televisivo y cada día sus redes sociales suman más seguidores. La ex de Antonio David Flores comparte a diario alegrías, miedos, looks y reflexiones y muchos de sus comentarios se han convertido en virales. Una de sus "secciones" fijas es "Chapamarta", un espacio en el que ha hecho confesiones tan impactantes como la de su deseo de ser madre en solitario su no encuentra a la persona adecuada. En plena "operación pivón", la periodista "con más eventos que Letizia", se ha ido a la fiesta que Shein ha organizado en Madrid. Una cita ambientada en el mundo de la astrología en la que se ha reencontrado con una antigua enemiga tal y como ella misma ha confesado. "Me he dado dos besos con Cristina Porta" explicaba en un vídeo grabado a altas horas de la madrugada. "Ya no voy a ir al infierno", añadía. Su nuevo estado "zen" le ha hecho replantearse varias cosas de su vida y de su pasado.