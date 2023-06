Varios meses después de que el director de la “Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios” del Pentágono hiciese público un borrador de informe contemplando la posibilidad de que una nave nodriza extraterrestre nos estuviese estudiando a distancia sideral, la verdad es que muchos terrícolas empezábamos ya a inquietarnos.

"Nodriza" es, en principio, un término tranquilizador, pero solo hasta que uno se pregunta--es inevitable hacerlo--si la nodriza extraterrestre tendrá buena o mala leche. Los antiguos helenos distinguían entre agatodémones y cacodémones igual que nosotros distinguimos a Spock y a E.T. de los marcianos malos de televisión y del octavo pasajero del U.S.C.S.S Nostromo. Lo desconocido siempre es, al menos, ambiguo.

Tras el inicial alboroto, otras opiniones científicas más fundadas concluyeron que la presunta nave alienígena no era más que un gigantesco objeto interestelar al que bautizaron con el nombre de “Oumuamua”. Lo que, traducido del hawaiano, viene a querer decir “mensajero que viene de lejos y llega el primero”. Un nombre idílico que hace pensar en los lienzos de Gaugin.

Los extraterrestres son como aquellos bárbaros del poema de Cavafis, se les espera con inquietud pero luego no se les ve el pelo, ni las barbas, ni el casco con o sin cuernos. Lástima, pues con su avanzada tecnología a buen seguro podrían hacer desaparecer el agujero de ozono y el de la hucha de las pensiones. Quizá hasta podrían explicarnos la LOMLOE y dar los últimos toques a la variante de Pajares. Pero no. No habrá “deus ex machina”. Los extraterrestres no están por la labor de sacarle a nadie las castañas del fuego.

¿Por qué entonces la “Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios” (AARO por sus siglas en inglés) del Pentágono publicó el dichoso borrador? ¿Tendrá algo que ver este interés por los “ovnis” con la nueva Guerra Fría (que es la de siempre en el fondo)? ¿O es que resurge el politeísmo, tan afín a las democracias de mercado? Quizá es que está diseñada para detectar anomalías en todos los dominios excepto el suyo propio. Digo yo.