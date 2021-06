Sin mascarilla al aire libre en verano: las comunidades presionan para flexibilizar su uso

Pero la decisión que con más interés siguen los ciudadanos es la del fin de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos. Tanto el Ministerio como las autonomías son proclives a adoptar esa decisión, aunque el cubrebocas seguirá siendo necesario en interior o situaciones en las que no exista distancia de seguridad. La decisión final debe ser del Gobierno central, ya que las comunidades no pueden regular por su cuenta una cuestión que exige modificar una ley estatal.

Pero ya han sido varios los gobiernos autonómicos que han reclamado una relajación en el uso de la prenda: Castilla-La Mancha inició un movimiento que secundan Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra o Murcia. Estas comunidades plantean que la mascarilla deje de ser obligatoria en julio en lugares abiertos y siempre que pueda respetarse una amplia distancia interpersonal. En todo caso, proponen que sí sea obligado tener una mascarilla, para poder utilizarla en el caso de que cambien esas condiciones. El Ejecutivo asturiano afronta esta cuestión “con prudencia”, sin prisas y sin ánimo de tomar la iniciativa.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya había señalado anteayer que la situación es “adecuada” para dejar de usar mascarilla en el exterior y agregó que el paso se dará “pronto”. Ayer, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apeló a la “prudencia”, apostó por un “mensaje unívoco” y reclamó que no haya diferentes regulaciones “para no confundir a los ciudadanos”.

En cambio, la Comisión de Salud Pública, en la que participan los directores generales de Salud Pública, sí aprobó ayer la creación de nuevos grupos de vacunación. El grupo 11 estará formado por la población de 30 a 39 años; el 12 comprende el tramo etario de 20 a 29 años; y el 13, el segmento de población de 12 a 19 años.

El Ministerio de Sanidad informó de que, teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, “se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente”. Asimismo, destacó que “es fundamental insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía”.

Este solapamiento de grupos de edad ya es una praxis habitual en Asturias. Con el objetivo de agilizar al máximo la administración de vacunas, se ha pasado a grupos más jóvenes sin tener aún completamente inmunizados los de mayores. Por ejemplo, han recibido la primera dosis el 55 por ciento de los integrantes del tramo de 40 a 49 años, y resulta más que probable que en un plazo no superior a una semana se comience con el segmento de 30 a 39 años.

47 casos nuevos. La Consejería de Salud notificó ayer 47 nuevos casos de coronavirus detectados en Asturias anteayer. La incidencia acumulada es de 69,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. En España hay diez comunidades autónomas con incidencias superiores y seis con cifras inferiores.

Anteayer se registraron en los hospitales asturianos 11 ingresos en planta y uno en cuidados intensivos (UCI), así como 6 altas. Actualmente, hay 63 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid y otros 22 en UCI. El lunes, por décimo día consecutivo, no se produjo ningún fallecimiento por covid en Asturias.

“En verano la pandemia atravesará en Asturias un largo valle”: el pronóstico del matemático Juan Luis Fernández





El catedrático de Matemáticas de la Universidad de Oviedo Juan Luis Fernández, que ha elaborado acertadas proyecciones de evolución de la pandemia desde su origen, considera que el comportamiento del covid-19 durante el verano será el de un “largo valle” con casos en continuado descenso y con posibilidad de que alcancen los “cero contagios” en el mes de agosto. Dos son los factores que, a juicio de Juan Luis Fernández, permiten establecer esa hipótesis: por un lado la exitosa campaña de vacunación, que en el verano puede permitir que cerca del 70 por ciento de los asturianos hayan recibido ya la pauta completa de inmunización, y por el otro las temperaturas estivales que merman las posibilidades de transmisión del virus. Juan Luis Fernández, junto con el estudiante de ingeniería de Telecomunicación José María Loché Fernández-Ahúja, fue pionero al establecer una correlación entre la propagación de la enfermedad y factores geográficos, como la temperatura, la humedad o la presión atmosférica. El estudio, que vio la luz en la revista “International Journal of Hygiene and Enviromental Health” sugiere que “un grado más de temperatura media establece que haya 8,5 infectados diarios menos por cada millón de habitantes”. Sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta en la ecuación. La relajación de medidas (más flexibilidad en el uso de mascarillas, vuelta al ocio en grupo o encuentros entre jóvenes sin las debidas precauciones) pueden hacer que surjan brotes en la población que aún no estará inmunizada en el verano. No obstante, estos casos apenas tendrán incidencia en los servicios sanitarios, ya que la tasa de personas que ingresan por covid-19 entre jóvenes es mucho más baja que entre los mayores, que ahora estarán vacunados. Otro factor será la propagación y aparición de variantes, una posibilidad abierta en tanto que la capacidad de mutación del virus sigue produciéndose.